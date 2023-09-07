Підготовка до дипломатичного вересня: на які теми Блінкен приїхав спілкуватися до Києва

Держсекретар США Ентоні Блінкен 6 вересня прибув до Києва з дипломатичним візитом. Відносна несподіваність його приїзду може свідчити про потребу швидко та оперативно обговорити певні питання.

Політолог Олег Лісний припустив 24 Каналу, що мова про три основні теми. Передусім держсекретаря цікавить перебіг бойових дій на фронті, тому він може зустрітись також з Валерієм Залужним і його заступниками.

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"Блінкен хоче з'ясувати, безпосередньо перебуваючи в Україні, наші плани, як воно йде – не все ж можна озвучувати дипломатичними каналами", – зазначив Лісовий.

Крім того, можуть обговорювати шляхи розв'язання проблеми, пов'язаної з блокуванням Росією зернової угоди. Це глобальне питання, адже внаслідок дій країни-агресорки потерпають чимало країн.

Імовірно, Блінкену також доручили з'ясувати, як триває боротьба з корупцією в Україні. Зокрема, на тлі підготовки Конгресу до важких дебатів щодо майбутньої допомоги Києву.

Підготовка до зустрічі президентів України та США

"Також я чув, що можуть готувати підвалини для зустрічі Зеленського та Байдена. Не дарма президент сказав, що цей вересень буде в міжнародному сенсі нехолодний", – додав Лісовий.

Наостанок політолог прокоментував чутки про схиляння України до переговорів з Росією. На його думку, на цьому історичному моменті США точно такого не робитимуть.

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