Блінкен відповів Зеленському на запрошення для Байдена в Україну

Володимир Зеленський запропонував американському лідеру Джо Байдену приїхати в Україну. Відповідне запрошення від передав через держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Блінкен наразі перебуває з офіційним візитом у Києві. Зеленський зустрівся з ним 6 травня й після цього провів спільну пресконференцію.

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За словами українського глави держави, він запропонував лідеру США взяти участь у заходах з нагоди 30-річчя Незалежності (тоді відбудеться саміт "Кримської платформи").

Не знаю, у якому форматі може статися ця зустріч. Адже це залежить від 2 країн. Але запрошення від України американський президент отримав,

– наголосив Зеленський.

Президент України вірить у те, що ця зустріч відбудеться. Адже вона є важливою як для України, так і для Сполучених Штатів Америки.

Що відповів Блінкен

2 квітня Байден та Зеленський провели першу телефонну розмову – на тлі загострення на Донбасі. Вони спілкувалися упродовж 50 хвилин.

Держсекретар США подякував Зеленському за запрошення. Він запевнив, що передасть його Байдену, як тільки повернеться у країну.

Ми знайдемо відповідний час, коли зможемо приїхати до України. У нас є виклики, пов'язані з COVID-19,

– пояснив Блінкен.

Й підкреслив, що саме через пандемію наразі досить складно організовувати візити. Проте, ймовірно, що вже найближчим часом Байден зможе виїжджати зі США.

Пресконференція Зеленського та Блінкена: дивіться відео