Спокуслива ідея: Блінкен пояснив, чому не вірить у переговори України та Росії

Росія провалила так званий "великий" наступ навесні 2023 року, після чого вкотре заговорила про переговори. Однак ні Україна, ані її партнери не бачать сенсу в переговорах з країною-терористом.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що не вірить у мирні переговори між Києвом та Москвою на цьому етапі. Він пояснив, що мир не буде справедливим і тривалим, якщо Росія збереже за собою окуповані території.

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Росія може використати мир для нового наступу

"Для когось ідея припинення вогню може бути спокусливою – і я це розумію. Але якщо це означає фактичну ратифікацію захоплення Росією значних українських територій, то це не буде справедливим і тривалим миром", – сказав Ентоні Блінкен.

Він пояснив, що Росія може перегрупувати свої війська і через певний час наступати знову.

"Росія має дійти до того, щоб вона була готова до конструктивних переговорів", – заявив держсекретар і додав, що потрібно добитися справедливого і міцного миру.

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