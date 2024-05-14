У Парижі блискавка "прошила" літак, який пролітав над Ейфелевою вежею: вражаючі кадри

У неділю, 12 травня, Париж накрила негода. Під час грози очевидці побачили, як у літак, що якраз пролітав над Ейфелевою вежею, влучала блискавка

Момент зафіксував французький фотограф Бертран Кулик. На світлинах видно, як літак потрапив у лінію електричного розряду.

Дивіться також Науковці наблизилися до розуміння природи блискавок зробивши важливе відкриття

Пасажири літаків захищені від блискавок

Під час інциденту, на щастя, ніхто із людей не постраждав.

Кадри блискавки у небі над Парижем / Фото Бертран Кулик

Експерти вважають, що подібні випадки – несерйозні випробовування для пасажирів і пілотів, оскільки всі літаки мають бути сертифіковані як стійкі до блискавок завдяки наявності громовідводів на різних кінцях літака.

Громовідводи вловлюють електрику від блискавки, яка потім спрямовується на провідну поверхню літака. Тоді кабіна діє як "клітка Фарадея", розсіюючи блискавку та захищаючи салон літака.

. Клітка Фарадея — замкнена у просторі огорожа, сформована з електропровідного матеріалу. Вона нейтралізує зовнішні статичні та динамічні електричні поля всередині себе та використовується, наприклад, для того, щоб захистити електронне обладнання від ударів блискавки та електростатичних розрядів.

Таким чином металевий корпус літаків слугує захистом для людей усередині та вони навіть не усвідомлюють, що трапилося.

"Не панікуйте, літаки ідеально підготовлені до таких інцидентів, які трапляються в середньому кожні 1500 годин польоту (тобто один або два рази на рік)", – додають у матеріалі.

Цей день став "найгрозовішим" у Франції цьогоріч

Французькі метеорологи розповіли, що неділя, 12 травня, стала "найгрозовішим" днем у Франції у 2024 році.

По всій країні зафіксували майже 22 тисячі спалахів блискавок.

Буревії спричинили зливи, град, селеві потоки. Унаслідок цієї негоди було підтоплено декілька регіонів на півночі Франції, а у Версалі та Севрі, що поблизу Парижа, випав потужний град.

Схожі випадки у світі