Росія не в тій формі, щоб вести світові війни: чи є ризики нових конфліктів

По всьому світу спалахують нові конфлікти. Стало відомо, що Ємен завдав ракетних ударів по території Ізраїлю. За цією й іншими схожими ситуаціями може стояти Владімір Путін.

Таку думку 24 Каналу висловив політолог Микола Давидюк, додавши, що для російського диктатора дуже важливо "запалювати пожежі" по всьому світові. Проте на них має бути реакція Заходу, щоб путінські прояви не мали такої сили.

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Що може змінити ситуацію в Росії

Важливо, щоб на території країни-агресорки відбувалися протести, щоб потенційно нові країни почали здобувати свою незалежність. На думку політолога, дестабілізація Росії має стати відповіддю за смерті на різних континентах, які сьогодні провокує Путін.

Треба, щоб Росія перестала бути федерацією, а перетворилася у 10 – 20 нормальних незалежних країн. Якщо цього не станеться, Путін далі шантажуватиме світ і його знищуватиме,

– наголосив Микола Давидюк.

Сьогодні завдання Путіна – розхитати Захід, зокрема й через ситуацію в Ємені. Цього він добивається спільно з Іраном. Такі російсько-іранські ігри, спрямовані проти Палестини та Ізраїлю, а насправді їхня головна мета – знищити світовий порядок.

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Чи може початися Третя світова війна

На думку політолога, такий сценарій малоймовірний. Адже для цього мають існувати дві рівнозначно великі сили, а Росія з Іраном такими не є. Країна-агресорка може лише робити спроби початку таких війн і розпалювати конфлікти, але не більше.

Країна не в тій економічній та військовій формі, щоб вести світові війни. Всі її великі сусіди більші ніж вона. Євросоюз – у 5 разів, Індія та Китай – в 10, США – в 3 рази. Росія затиснута з усіх сторін,

– підкреслив Давидюк.

Путін розпалює конфлікти не тільки за кордоном, але й на своїй території. Прикладом є нещодавня ситуація зі штурмом аеропорту в Махачкалі. Це може бути вказівкою диктатора, адже натовпу протестувальників ніхто не заважав.

"Він втягує несистемних гравців таких як Ємен, у яких багато своїх проблем. Адже Ємен – одна з найбідніших країн на континенті. Замість того, щоб боротися за свою державу вони вирішили оголосити війну Ізраїлю, тому це платна історія, яку Путін навмисно закрутив", – підсумував Микола Давидюк.

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