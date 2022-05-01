Близько 4 діб вже не видно руху російських військ на територію України, – Арестович

Росіяни продовжують наступ на Сході та Півдні України. Втім, ворогу не вдається швидко поповнювати втрати та підтягувати в Україну нові сили.

Як повідомив радник голови Офісу Президента Олексій Арестович, Росія наразі припинила переправлення військ зі своєї території в Україну. Зараз ворог атакує лише тими силами, які у нього залишилися.

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Наступ ворога сповільнюється

За словами Арестовича, ворог припинив перекидати свої війська в Україну.

Вже 4 день не видно руху російських військ з території Росії в Україну. Особливо у напрямку головного удару – Ізюма,

– повідомив радник голови ОП.

Він додав, що у зворотньому напрямку рухається розбита ворожа техніка, поранені та вбиті.

"Вбитих дуже багато, за останні три дні внаслідок наших ударів є інформація про 100 загиблих в одному місці, 200 в іншому, ще 100 на третій позиції, на деяких локаціях теж називають цифри у 200 – 300. Треба розуміти, що серед них є й старші офіцери", – розповів Арестович.

Відбувається перелом, наступ вповільнюється, адже знищення штабів завжди вповільнює просування військ. Також свою роль відіграє відсутність поповнення.

Ми дуже добре збили темп, ізюмська історія дуже сповільнилася. Не закінчилася, але дуже сповільнилася,

– сказав Арестович.

Також він підкреслив, що росіяни поповнили свої ряди людьми з "низькою соціальною відповідальністю", це звичайна піхота і в боях із ЗСУ вони втрачають до 70% особового складу.

Ситуація на фронті: останні новини

Впродовж доби 30 квітня ЗСУ вразили 9 повітряних цілей ворога, 2 з них – це штурмовики Су-25. Їх вдалося збити за допомогою "Стінгерів", які ми отримали від партнерів.

Втрати солдат ворога вже перевищили позначку у 23 тисячі.

Росіяни у війні проти України втратили так багато своєї техніки, що вирішили залучити менше бойових машин до параду у Москві, який відбудеться 9 травня.

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