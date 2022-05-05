Близько 50 потягів затримують через обстріли залізниці

5 травня 2022 , 07:34
Читать новость на русском

Джерело:

Укрзалізниця

Пізно ввечері, 4 травня, російські окупанти знову обстріляли залізничну інфраструктуру в Україні. Відтак, близько 50 потягів приїдуть до пунктів призначення із затримкою.

В Укрзалізниці опублікували список потягів, які прибудуть до пунктів призначення із затримкою. Причиною цього є ракетні обстріли, внаслідок яких поруйнували залізничну інфраструктуру у кількох містах України.

Читайте також Удар по центру Дніпра та залізниці, вибухи в багатьох містах: головне про ракетну атаку 4 травня

Графік потягів, які прибудуть із запізненням

  • №150 Чернівці – Полтава (+11:13 год);
  • №60 Чоп – Київ (+10:22 год);
  • №25 Рахів – Одеса (+9:42 год);
  • №5 Івано-Франківськ – Запоріжжя (+9:41);
  • №120 Львів – Запоріжжя (+9:32 год);
  • №1 Івано-Франківськ – Харків (+8:41);
  • №232 Львів – Дніпро (+7:22 год);
  • №42 Львів – Дніпро (+7:14 год);
  • №45 Ужгород – Лозова (+6:51 год);
  • №749 Київ – Івано-Франківськ (+6:48 год);
  • №37 Ужгород – Одеса (+5:55 год);
  • №56 Рахів – Київ (+5:37 год);
  • №145 Львів – Ужгород (+5:33 год);
  • №12 Львів – Одеса (+5:30 год);
  • №86 Львів – Запоріжжя (+4:57 год);
  • №30 Ужгород – Київ (+4:49 год);
  • №96 Рахів – Київ (+4:42 год);
  • №43 Івано-Франківськ – Київ (+4:40 год);
  • №13 Київ – Солотвино (+3:59 год);
  • №50 Трускавець – Київ (+3:42 год);
  • №8 Чернівці – Київ (+3:38 год);
  • №136 Білгород-Дністровський – Чернівці (+3:36 год);
  • №14 Солотвино – Київ (+3:14 год);
  • №4 Запоріжжя – Львів (+3:10 год);
  • №18 Львів – Харків (+3:07 год);
  • №82 Ужгород – Київ (+3 год);
  • №8 Одеса – Харків (+2:21 год);
  • №92 Харків – Одеса (+2:13 год);
  • №7 Київ – Чернівці (+2:08 год);
  • №49 Київ – Трускавець (+1:57 год);
  • №54 Одеса – Дніпро (+1:56 год);
  • №87 Запоріжжя – Ковель (+1:49 год);
  • №85 Запоріжжя – Львів (+1:45 год);
  • №58 Ворохта – Київ (+1:30 год);
  • №38 Запоріжжя – Львів (+1:27 год);
  • №21 Харків – Трускавець (+1:20 год);
  • №11 Одеса – Львів (+1:19 год);
  • №81 Київ – Ужгород (+1:17 год);
  • №38 Одеса – Ужгород (+1:16 год);
  • №106 Одеса – Київ (+1:14 год);
  • №129 Кременчук – Івано-Франківськ (+1:12 год);
  • №105 Київ – Одеса (1:10 год);
  • №710 Львів – Дарниця (+5 год);
  • №705 Київ – Перемишль (+1 год);
  • №716 Перемишль – Київ (+4 год);
  • №774 Львів – Дарниця (+4 год).

Російські військові атакують залізницю

Так, пізно ввечері 4 травня, окупанти завдали ракетного удару по залізничній інфраструктурі Дніпра. Про це повідомив голова Укрзалізниці Олександр Камишін. На щастя, від ворожої атаки не постраждав жоден співробітник залізниці.

Ще по 6 залізничних станціях окупанти вдарили у середу. Тоді внаслідок ворожих ударів довелося затримати рух 14 потягів. Самі ж вибухи пролунали у низці міст – Вінниці, Львові, Одесі, Києві, а також Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

Варте уваги – Нічне звернення Зеленського за 4 травня: дивіться відео

 

Автор: Назарій Лазур