У зруйнованій бібліотеці звільненого Благодатного вцілів портрет Шевченка: сильні фото

Збройні Сили України звільнили населений пункт Благодатне, що на Донеччині, 11 червня. Як виявилось, у зруйнованій бібліотеці звільненого селища вцілів портрет Шевченка.

Біля портрета Шевченка видніється український прапор. Відповідні кадри оприлюднили у мережі, інформує 24 Канал.

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У звільненому Благодатному вцілів портрет Шевченка

На опублікованих знімках можна побачити, що під час окупації Благодатного руйнувань зазнала й місцева бібліотека. Там вибило вікна, на стінах з’явились дірки від обстрілів, а також обвалились полиці та розкидало книжки.

Однак серед цього майже неушкоджений лишився портрет Тараса Шевченка. Водночас біля нього видніється український прапор.



Вцілілий портрет Шевченка / фото "Радіо Свобода"



Зруйнована бібліотека у Благодатному / фото Костянтина і Влади Ліберових

Звільнення Благодатного: що відомо