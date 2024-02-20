Допускають блокування пасажирських перевезень: блокада на кордоні з Польщею набирає обертів

Протести польських аграріїв на кордоні з Україною розростаються дедалі дужче. Так, існує загроза блокування навіть пасажирських перевезень.

Один зі співзасновників акцій протесту польських фермерів на українсько-польському кордоні допустив блокування пасажирських перевезень. Такі дії планують розгорнути у випадку акцій у відповідь з українського боку.

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Протести можуть зачепити й пасажирські перевезення

Лідер підкарпатського осередку руху "Ошукане село" Роман Кондрув заявив, що фермери поки невдоволені діями нового уряду у питанні імпорту продукції з України. Повідомляється, що вони вимагають більше ніж "пусті обіцянки".

На думку Кондрува, фермери у своїх протестах виступають не проти України й звичайних українців, а "проти українських олігархів" та "бездіяльності" Брюсселя. Втім, попри такі твердження, наразі вони допускають блокування й перевезень звичайних пасажирів.

Ми відкрили "коридор солідарності" – і усі ринки перехопила Україна. Нам зараз немає куди продавати зерно, а українське зерно, яке стікається до нас – це шкідливе технічне збіжжя,

– заявив лідер осередку.

За його словами, він чув про наміри організовувати блокади кордону з українського боку та натякнув, що у такому разі фермери розглядають блокування пасажирських перевезень.

Якщо ми вирішимо не пропускати автобуси, це буде дуже погано. Але, можливо, тоді наша влада розгляне якісь змістовні рішення,

– наголосив Кондрув.

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