Допускають блокування пасажирських перевезень: блокада на кордоні з Польщею набирає обертів
Джерело:RMF24
Протести польських аграріїв на кордоні з Україною розростаються дедалі дужче. Так, існує загроза блокування навіть пасажирських перевезень.
Один зі співзасновників акцій протесту польських фермерів на українсько-польському кордоні допустив блокування пасажирських перевезень. Такі дії планують розгорнути у випадку акцій у відповідь з українського боку.
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Протести можуть зачепити й пасажирські перевезення
Лідер підкарпатського осередку руху "Ошукане село" Роман Кондрув заявив, що фермери поки невдоволені діями нового уряду у питанні імпорту продукції з України. Повідомляється, що вони вимагають більше ніж "пусті обіцянки".
На думку Кондрува, фермери у своїх протестах виступають не проти України й звичайних українців, а "проти українських олігархів" та "бездіяльності" Брюсселя. Втім, попри такі твердження, наразі вони допускають блокування й перевезень звичайних пасажирів.
Ми відкрили "коридор солідарності" – і усі ринки перехопила Україна. Нам зараз немає куди продавати зерно, а українське зерно, яке стікається до нас – це шкідливе технічне збіжжя,
– заявив лідер осередку.
За його словами, він чув про наміри організовувати блокади кордону з українського боку та натякнув, що у такому разі фермери розглядають блокування пасажирських перевезень.
Якщо ми вирішимо не пропускати автобуси, це буде дуже погано. Але, можливо, тоді наша влада розгляне якісь змістовні рішення,
– наголосив Кондрув.
Українські активісти розпочали акцію щодо польських водіїв: основне
- Українці 20 лютого розпочали мирну акцію на трьох пунктах пропуску. Мовиться про такі ПП як "Рава-Руська", "Краковець" і "Шегині". Організатори контролюють порядок проїзду через зазначені пункти та не дозволяють польським вантажникам об'їжджати чергу.
- Спершу учасники проїхалися колоною. Потім вишикувалися перед виїздом і сказали "Dzień dobry" тим полякам, які думають, що вони собі спокійно заїжджатимуть, доки країна, яка у війні, не отримує необхідних товарів.
- Раніше українські перевізники вже починали мирну акцію протесту на польсько-українському кордоні. Акція почалась біля міжнародного пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ". Попередньо, тоді там зібралось 15 українських вантажівок і ще орієнтовно 20 легкових авто.
- Зокрема, українська влада обговорює запровадження обмежувальних заходів на торгівлю із Польщею. Це як варіант дій у відповідь на страйки біля кордону з боку польських фермерів та марні спроби їхнього уряду розв'язати проблему.