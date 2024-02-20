На трьох пунктах пропуску: українські активісти розпочали акцію проти польських водіїв

Польські протестувальники 20 лютого почали тотальне блокування кордону з Україною. У відповідь українські активісти розпочали акцію щодо польських водіїв.

Українські активісти напередодні повідомляли, що планують проведення дзеркальної акції. Ведуча 24 Каналу Софія Трощук повідомила, що вона стартувала о 12 годині 20 лютого.

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Українці розпочали акцію на кордоні з Польщею

Мирну акцію українці розпочали на трьох пунктах пропуску. Мовиться про такі ПП як "Рава-Руська", "Краковець" і "Шегині". Організатори контролюють порядок проїзду через зазначені пункти та не дозволяють польським вантажникам об'їжджати чергу.

Спершу учасники проїхалися колоною. Потім вишикувалися перед виїздом і сказали "Dzień dobry" тим полякам, які думають, що вони собі спокійно заїжджатимуть, доки країна, яка у війні, не отримує необхідних товарів,

– розповіла ведуча 24 Каналу.

Ситуація на кордоні: коротко

Польські мітингарі ще тиждень тому повідомили, що планують заблокувати усі пункти пропуску на кордоні з нашою державою. Так, біля пункту пропуску "Медика – Шегині" поляки перекрили залізницю. Ба більше, вони навіть розсипали зерно з вантажного вагона на колії.

До того ж мітингувальники станом на обід 20 лютого не пропускають жодної вантажівки. За словами водіїв, які стоять у черзі, упродовж доби 19 лютого вони просунулися усього на 300 метрів, а сьогодні й зовсім зупинилися.

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на протести поляків. Там наголосили, що кордон Польщі є кордоном Євросоюзу й він не може бути заручником будь-яких політичних інтересів.