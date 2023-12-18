Ще один КПП на кордоні з Польщею заблокували: скільки вантажівок пропускатимуть
Джерело:ДПСУ
Польські перевізники продовжують блокаду кордону з Україною. Вони знову заблокували контрольно-пропускний пункт.
На українсько – польському кордоні продовжуються протести польських перевізників. Польська сторона знову заблокувала проїзд вантажівок через "Дорогуськ – Ягодин".
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Будуть пропускати 1 вантажівку
Сьогодні, 18 грудня, після 15:00, польські перевізники розпочали акцію протесту на під'їзних шляхах до пункту пропуску "Дорогуськ – Ягодин". Інформація про початок надійшла від Прикордонної варти Республіки Польща.
Пропускати планують лише по 1 вантажному автомобілю на годину. Водночас будуть пропускати також транспортні засоби з вантажами безпекового, гуманітарного характеру та ті, які перевозять тварин, продукти, що швидко псуються.
Крім цього, планують пропускати автобуси.
Працює електронна черга
Віце-президент Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України Володимир Балін розповів, що на КПП "Ягодин" працює електронна черга.
Вона діє для порожніх вантажівок.
Як розв'язати проблему на польсько – українському кордоні
- Польські перевізники знову розпочнуть блокаду кордону з Україною. Було б добре, якби Єврокомісія почала нарешті жорсткіше діяти на такі заходи, але вони поки відсторонюються. Про це 24 Каналу розповів головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, прокоментувавши ситуацію на польсько-українському кордоні.
- Польща та Україна є демократіями, тому для розблокування кордону доведеться проходити відповідні процедури. Це вимагає більшого часу. Все має відбутися згідно з законом.
- Блокування кордону з Україною впливає і на інші держави. До прикладу, німецькі виробники не отримують ізольовані проводи та свічки запалювання, які використовують для виробництва автомобілів. Це посилить тиск на Польщу.