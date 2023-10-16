Палива, що живить лікарні Гази, вистачить лише на 24 години, – ООН

Ізраїль продовжує блокувати постачання електроенергії та їжі до Сектору Гази. В ООН попереджають про катастрофічні наслідки такого рішення.

9 жовтня Ізраїль розпочав блокаду Сектору Гази, позбавивши регіон постачання електрики, харчів, води та газу. Згодом у країні заявили, що блокада триватиме, допоки бойовики не звільнять усіх заручників.

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Лікарні залишаться без палива

В ООН продовжують вказувати на жахливу гуманітарну кризу у Секторі Гази, яку спричинила блокада. Там заявили, що через 24 години у місцевих лікарнях закінчиться паливо.

Відключення резервних генераторів поставить під загрозу життя тисяч пацієнтів,

– заявили в організації.

Брак ліків, води та їжі

Сотні тон допомоги палестинцям з кількох країн застрягла на Синайському півострові Єгипту в очікуванні угоди щодо її безпечної доставки до Гази. Очікується, що допомога буде допущена сьогодні вранці о 9:00 за місцевим часом, коли буде відкрито пропускний пункт Рафах.

Крім проблем з паливом, жителі Сектора Гази вже зіткнулися із серйозною нестачею харчів і медикаментів.

Газу душать, і здається, що світ зараз втратив людяність. Якщо ми подивимося на проблему води — ми всі знаємо, що вода — це життя — у Газі закінчується вода, і в Газі закінчується життя,

– сказав Філіп Лаццаріні, генеральний комісар UNRWA.

: UNRWA – агентство ООН, яке займається допомогою палестинським біженцям у Сирії, Лівані, на Західному березі річки Йордан та в Cекторі Гази.

Кілька днів тому Ізраїль заявив про відновлення водопостачання на півдні Сектору Гази. Лаццаріні зазначив, що в ООН поки не можуть підтвердити цю інформацію. Втім, він вказав, що відновлення води не пошириться на усі регіони, які її потребують.

Він закликав до негайного припинення бойових дій, щоб запобігти подальшим жертвам, зняття блокади та створення гуманітарного коридору для забезпечення основних поставок, таких як паливо, вода, продовольство та медикаменти.

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