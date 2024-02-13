"Питання безпеки": у Варшаві пропонують перевіряти все транзитне зерно з України

Польський заступник міністра сільського господарства Міхал Колодзейчак прокоментував "зернове питання", яке наразі гостро стоїть між Києвом та Варшавою. Чиновник заявив про необхідність перевірки транзитної агропродукції з України.

За словами Колодзейчака, такі заходи є "критично важливими" для польського аграрного сектору та безпеки продовольства країни. Він наголосив, що не довіряє жодному імпортеру чи експортеру, який подає свої тести.

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Польща не довіряє експортерам

Колодзейчак констатував, що будуть чіткі вказівки від влади стосовно перевірки всього зерна на кордоні з Україною, яке опломбоване, підлягає експорту і є лише транзитним зерном. Він вважає, що це питання "бути чи не бути" для Польщі та польського сільського господарства.

Я не співпрацюватиму з чиновниками та працівниками, які нав'язуватимуть мені свої умови,

– заявив політик, наголошуючи на своїй рішучості у питаннях контролю за якістю зерна.

Заступник міністра також висловив занепокоєння щодо якості зерна, яке потрапляє до Німеччини та повертається до Польщі нібито як неякісний продукт. Він наголосив, що така ситуація неприпустима і вимагає негайного її вирішення.

Колодзейчак оголосив про створення інформаційної платформи, яка дозволить фермерам повідомляти про проблеми та порушення безпосередньо до Міністерства сільського господарства. Це має сприяти більшій прозорості та ефективності в аграрному секторі.

Ініціатива польського уряду щодо перевірки зерна та загалом ця вся ситуація на кордоні викликала широкий резонанс серед українських експортерів та міжнародних партнерів. Вона ставить під сумнів вільний транзит товарів через Польщу та може мати значні наслідки для українського агроекспорту.

Що відбувається на кордоні з Польщею