"Питання безпеки": у Варшаві пропонують перевіряти все транзитне зерно з України
Джерело:PAP
Польський заступник міністра сільського господарства Міхал Колодзейчак прокоментував "зернове питання", яке наразі гостро стоїть між Києвом та Варшавою. Чиновник заявив про необхідність перевірки транзитної агропродукції з України.
За словами Колодзейчака, такі заходи є "критично важливими" для польського аграрного сектору та безпеки продовольства країни. Він наголосив, що не довіряє жодному імпортеру чи експортеру, який подає свої тести.
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Польща не довіряє експортерам
Колодзейчак констатував, що будуть чіткі вказівки від влади стосовно перевірки всього зерна на кордоні з Україною, яке опломбоване, підлягає експорту і є лише транзитним зерном. Він вважає, що це питання "бути чи не бути" для Польщі та польського сільського господарства.
Я не співпрацюватиму з чиновниками та працівниками, які нав'язуватимуть мені свої умови,
– заявив політик, наголошуючи на своїй рішучості у питаннях контролю за якістю зерна.
Заступник міністра також висловив занепокоєння щодо якості зерна, яке потрапляє до Німеччини та повертається до Польщі нібито як неякісний продукт. Він наголосив, що така ситуація неприпустима і вимагає негайного її вирішення.
Ініціатива польського уряду щодо перевірки зерна та загалом ця вся ситуація на кордоні викликала широкий резонанс серед українських експортерів та міжнародних партнерів. Вона ставить під сумнів вільний транзит товарів через Польщу та може мати значні наслідки для українського агроекспорту.
Що відбувається на кордоні з Польщею
- Після певної періоду затишшя польські фермери вирішили відновити блокаду кордону для українських перевізників. Вони не задоволені рішенням Європейського Союзу, який не став продовжувати ембарго на імпорт зерна з України.
- У РНБО України акцентували на тому, що за акціями протесту польських фермерів стоїть проросійський політик Рафал Маклер – лідер маргінальної партії "Конфедерація". Він виступає проти НАТО та ЄС, а також говорить про діалог з Кремлем.
- Додамо, що були заблоковані такі пункти пропуску: "Ягодин – Дорогуськ", "Рава-Руська – Гребенне" та "Шегині – Медика". Водночас мережу сколихнула звістка, що поляки вирішили зірвати пломби з українських вантажівок і зерно розсипалось просто-таки на дорогу.