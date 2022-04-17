На блокпостах в Мелітополі окупанти перевіряють чоловіків за списками – журналіст
На Запоріжжі ситуація контрольована, у області точаться бої. Варто зазначити, що у курортну Кирилівку заїхала колона ворожої техніки, російські окупанти побили кількох мешканців.
Про це розмоповів кореспондент із Запоріжжя у ефірі 24 каналу. Він також додав, що у місці цієї ночі місцеві чули вибухи, це була ППО – відбили 2 ворожі ракети.
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В окупованому Мелітополі продовжуються фільтраційні заходи, місцеві повідомляють, що на блокпостах у окупантів з'явилися "списки". І вони за цими "списками" перевіряють усіх чоловіків,
– стверджує журналіст.
За словами кореспондента, достеменно не відомо, яку інформацію отримали окупанти, але вони намагаються перевіряти усіх чоловіків, не залежно від віку.
За звичкою, росіяни у Мелітополі розмістили важку зброю у житлових кварталах, додав місцевий журналіст.
Яка ситуація на Запоріжжі станом на 17 квітня: дивіться відео