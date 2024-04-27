Працівники ТЦК чергуватимуть на блокпостах Львівської області
Джерело:Твоє місто
Рада Оборони внесла зміни в склад контрольно-пропускних пунктів. Відтепер там працюватимуть працівники територіальних центрів комплектування (ТЦК).
Про це повідомив керівник апарату Львівської ОВА Тарас Грень. Однак, за його словами, зміни торкнулися не всіх пунктів пропуску.
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ТЦК на блокспостах
Тарас Грень повідомив, що згідно з рішенням Ради Оборони 25 квітня у Львівській області внесли зміни в склад контрольно-пропускних пунктів. Тепер там працюватимуть два представника Національної поліції і два представника РТЦК і СП.
Повідомляється, що наразі в області облаштовано сім внутрішніх блокпостів, на яких працюють правоохоронці та проводять контрдиверсійні заходи. Проте рішення Ради Оборони не стосується прикордонних контрольно-пропускних пунктів, яких в області є сім. Збільшення чисельності працівників там не планується.
Мобілізація в Україні
- З 4 травня в Україні скасують статус "обмежено придатний". Натомість статус "придатних", поділять на 4 категорії. Тобто будуть повністю придатні, придатні до служби у вищому військовому навчальному закладі (ВВНЗ), в ТЦК та СП, частинах забезпечення, установах, організаціях, або ж придатні за окремими спеціальностями чи для виконання специфічних завдань.
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