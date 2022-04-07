Блокування Харкова продовжують до 5 батальйонно-тактичних груп Росії

Росіяни продовжують блокувати Харків – місто обстрілюють з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів.

Про це йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу Збройних сил України 7 квітня.

Увага Росіяни активізувалися у напрямку Сєвєродонецька, – Генштаб ЗСУ

В районі Харкова до 5 батальйонних тактичних груп ворога продовжують блокувати місто та обстрілювати його з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів,

– йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, окупанти утримують місто Ізюм та намагаються продовжити наступ у напрямку на Слов'янськ та Барвінкове.

Яка ситуація у напрямку Харкова