Блокування продовжується: вантажівки в Польщу можуть проїхати лише через один пункт пропуску
Рух вантажівок з України в Польщу здійснюється лише через пункт пропуску "Краківець". Водночас блокування кордону продовжується на пунктах "Ягодин", "Устилуг", "Угринів", "Рава-Руська" і "Шегині".
Польські фермери розблокували пункт пропуску "Краківець" з 8 на 9 березня і тепер лише там відбувається рух вантажівок. Про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.
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Ми мали попередню інформацію, що вони планували поновити блокування 13 березня, але протягом учорашнього дня цього не відбулося,
– повідомив Демченко.
Він також зазначив, що поляки на заблокованих ПП пропускають деяку кількість вантажівок, зокрема, через "Шегині" минулої доби до України проїхали 40 вантажівок.
У п’яти заблокованих пунктах пропуску в черзі знаходиться близько 1050 вантажівок. Зокрема, у розблокованому ПП "Краківець" на можливість проїзду тепер очікує близько 500 вантажних автомобілів.
Варто зазначити, що легкові автомобілі та автобуси не мають ускладнень з перетином кордону в обидва боки. Віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков також повідомляв, що Україна працює над тим, аби альтернативних маршрутів для перевезень було більше.
Яка ситуація з пропуском автобусів через кордон
- Віцепрем'єр-міністр з питань відновлення та міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що польські протестувальники та поліція перешкоджають руху автобусів з пасажирами. За його словами, українців затримують без будь-яких чітких пояснень.
- Кубраков наголошував, що такі дії є неприпустимими стосовно громадян України. Адже пасажирами таких автобусів є жінки з малолітніми дітьми, соціально незахищені верстви населення, військовослужбовці, які повертаються або їдуть на навчання, та транзитні люди.
- Після цих повідомлень Надзвичайний і Повноважний Посол України в Польщі Василь Зварич сказав, що консул Генерального консульства України Сергій Царук в Любліні виїхав до Дорогуська.
- На кордоні Царук не виявив блокування автобусів. Водночас поляки могли зупинити блокування автобусів на час перебування консула на кордоні, а потім поновити його.