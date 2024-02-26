На найбільшому пункті пропуску не проїхала жодна вантажівка, – ДПСУ про ситуацію на кордоні

На кордоні продовжується блокування українських вантажівок польськими фермерами та перевізниками. Також вони продовжують вчиняти протиправні дії, розсипаючи українське збіжжя.

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко розповів 24 Каналу, що польські фермери не відмовляються від своїх дій, навіть попри намагання домовитись з ними на політичному рівні. Також Україна постійно веде діалог з керівництвом Польщі для пошуку способів розв'язання цієї ситуації.

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Пропускають шість з дев'яти

Польські фермери вбачають конкуренцію з боку українських аграріїв та їхньої продукції, яка надходить не тільки на польський ринок, а переважно на європейський.

Тому акції фермерів можуть тривати, доки їхні вимоги не задовольнить не тільки уряд Польщі, але і Європейський Союз.

Загалом на кордоні з Польщею діє дев'ять пунктів пропуску, наразі блокування руху для вантажних транспортних засобів продовжується на шести напрямках. Інколи польські фермери перекривають рух і для легкових автомобілів та автобусів на кілька годин,

– пояснив речник Державної прикордонної служби.

Станом на ранок 26 лютого на шести напрямках на території Польщі в бік України, очікують на можливість перетину кордону приблизно 2200 вантажівок. Найбільші черги спостерігаються навпроти пунктів пропуску "Краківець", "Рава-Руська" та "Ягодин".

"Ягодин" є найбільшим інфраструктурним напрямком, проте цей пункт пропуску перетинає найменша кількість вантажівок. За минулу добу на в'їзд в Україну, слідуючи з Польщі, перетнули кордон близько 50 вантажних транспортних засобів.

Особливість блокування "Ягодина" полягає в тому, що за останні дні на найбільшому пункті пропуску не проїхала жодна вантажівка з України в Польщу,

– наголосив Андрій Демченко.

Також критична ситуація склалась на пункті пропуску "Шегині". За минулу добу пункт перетнуло лише 70 вантажних транспортних засобів у обох напрямках.

По інших напрямках також фіксується суттєве зниження кількості перетинів кордону вантажівками. Особливо тих, що рухаються з України в Польщу.

Ситуація на польсько-українському кордоні

Польські фермери 25 лютого вчинили чергову диверсію на залізниці в Польщі. Вони розсипали щонайменше з 8 вагонів українське збіжжя, а саме кукурудзу. Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков наголосив, що польські мітингарі вчетверте вдалися до такого акту вандалізму. Він назвав їх "випадками безкарності й безвідповідальності".

Польські фермери вдаються й до інших протиправних заходів, зокрема намагаються пробити колеса українським вантажівкам. На пункті пропуску "Рава-Руська – Гребенне" протестувальники розсипали по автошляху цвяхи та шурупи. У такий спосіб польські фермери намагаються завадити руху українських транспортних засобів.

Володимир Зеленський, коментуючи ситуацію на кордоні, наголосив, що проводив зустрічі з польськими урядовцями з цього приводу. Він зазначив, що використання України як тиску на Європейські інституції є несправедливим. Водночас президент підкреслив, що Україні важливо "зберегти союз із Польщею". Проте якщо проблему не вдасться розв'язати, "ми будемо захищати наш бізнес".