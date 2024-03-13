Рішення буде протягом кількох тижнів, – голова комітету Сейму Польщі про блокування кордону

Польські протестувальники продовжують блокувати кордон з Україною. Голова комітету закордонних справ Сейму Польщі Павел Коваль вважає, що проблему вдасться вирішити протягом кількох тижнів.

Він зазначив, що Європейський Союз вже мав за свою історію подібні випадки. Коваль наголосив, що найголовніше зараз – це домовитися.

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Рішення буде незабаром

На думку Павела Коваля, проблему з блокуванням українського кордону польськими фермерами вдасться вирішити вже незабаром.

Я думаю, що протягом кількох тижнів це буде. І польський уряд, і український уряд повинні порозумітися, знайти рішення, щоб могли продавати українські товари, але також захистити кілька секторів польського виробництва,

– зазначив він.

Голова комітету Сейму зазначив, що ця справа складна і важлива, однак навряд можна назвати найскладнішою – тому вона буде вирішена. Він наголосив, що в історії Європейського Союзу вже були десятки, а то й сотні таких криз, коли через відкриття ринку треба було захистити якісь сектори виробництва в якійсь країні. ЄС вже знає, як вирішувати такі конфлікти – потрібно домовлятися.

Павел Коваль додав, якщо Польща хоче допомогти Україні, вона також повинна отримати допомогу їхнім фермерам. На думку посадовця, в демократичній країні це теж пов'язано

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