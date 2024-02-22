Втомились одна від одної: політолог припустив, як можна подолати кризу на польському кордоні
Поляки блокують кордон з Україною. Вони не пропускають вантажівки, а також на деяких пропускних пунктах блокують проїзд для легкових автівок та автобусів.
У розмові з 24 Каналом політолог Микола Давидюк наголосив, що треба спільно шукати рішення цієї ситуації, аби не дати виграти Путіну.
Дивіться також Повне блокування КПП та розсипане зерно: що відбувається на кордоні із Польщею
"Треба перезапуск відносин. Емоційно вони (поляки – 24 Канал) втомилися від нас, ми від них. Я думаю, проблема у спільній втомі", – пояснив Давидюк.
Які є рішення проблеми
За словами Давидюка, наразі страждає як українська, так і польська сторони. І тому треба саме перезапуск відносин.
"Я не кажу, що треба поступитися певними національними інтересами. Приїде Туск – ми домовимося і виграємо. Не домовимося – виграє Путін. Є вікно можливостей і ним треба скористатися. Полякам треба пояснити, що політичні ігри нікуди не ведуть", – зауважив він.
Зазначимо, 11 лютого на кордоні стався скандал – польські протестувальники пошкодили декілька українських фур із зерном і висипали його на землю. Згодом ситуація повторилася.
Поляки не пропускали вантажівку з автівками для Сил оборони. А 20 лютого один із протестувальників закликав Путіна "розібратися із ситуацією".
"Ще питання – чи це фермери, а не проплачена масовка. Тому Туск тут, він розумний чоловік, знає, як працювати з нами, ми знаємо, як працювати з ними – давайте перезавантажимо відносини. Наприклад, давайте поставимо ціль, щоб кожна сторона до літа заробила собі по 10 мільярдів доларів, наприклад", – припустив Давидюк.
Що відомо про блокування кордону: останні новини
- Деякі мітингувальники виявилися не зовсім фермерами, а пропутінськими активістами. Так, вдалося знайти щонайменше двох псевдофермерів, які беруть участь у акції.
- МЗС Польщі відреагувало на проросійський плакат, який розмістив на своєму транспортному засобі один з протестувальників. Там висловили занепокоєння ситуацією.
- Президент України Володимир Зеленський звернувся до поляків. А також запропонував зустрітися на кордоні очільникам двох урядів.