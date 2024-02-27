Вистрелила собі в ногу: Польща втрачає значні можливості, блокуючи кордони

Польські фермери масштабують свою акцію і вже блокують пункт пропуску на кордоні з Німеччиною. Ця проблема має набагато глибше коріння і вирішувати її треба було швидше.

Про це в розмові з 24 Каналом зазначив політолог Олег Лісний. За його словами, Польща і Україна мають право апелювати до Брюсселю.

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"Швидкого вирішення, я думаю, немає, тому що є прості рішення, але на них ні в ЄС, ні в Польщі, ні в Україні ніхто не піде. Умовно, відмовитися взагалі від самого процесу перевезення зерна через територію Польщі та іншого збіжжя – це можна зробити. Але чи буде ефект? Глобально проблему це не вирішить", – зазначив він.

Проблеми зерна

За словами політолога, проблему треба вирішувати від самого початку. А саме в Європі є проблема із зерном. Зокрема, Росія досі постачає його на європейський ринок.

"Це виходить за межі логіки. Ми вводимо санкції, ЄС, увесь світ, але на зерно – ні. Чому не можна ввести ембарго? Зважаючи на те, що воно таке дешеве, тому що здебільшого крадене, і якщо крадене, то воно на українській крові. І як після цього там їсти хліб? Тому польські медіа мають пояснювати: не "Путін прийде – порядок наведе", як пишуть деякі фермери, а російське зерно робить так, що ви стаєте біднішими. Ви не зможете їздити на американських тракторах, тому що у вас не буде грошей на їхнє придбання", – сказав він.

Тому в цьому питанні є багато прогалин, вважає Лісний і потужна політична складова: від Росії – до польських виборів, де фермери є потужною електоральною силою.

"Я думаю, що Польща собі стріляє зараз в ногу. При тому, що це наш дружній партнер у боротьбі з Росією. Але я чітко розділяю тих, хто проплачені російськими спецслужбами, і тих, хто дійсно вболіває за свою країну, аби не напала Росія – таких більшість", – зазначив він.

Від того, що наразі відбувається на кордоні, безпосередньо Польща втрачає свій імідж експортера.

Нагадаємо, 9 лютого польські фермери знову почали блокувати кордон і не пропускати вантажівки, які рухаються в Україну. 20 лютого вони масштабували свою акцію і вже на деяких пунктах не пропускали легкові автівки та автобуси. Було декілька випадків пошкодження вагонів, з яких висипали зерно. 24 Канал зібрав усю детальну інформацію.

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