Блокування не вдалося: Сенат США дозволив закінчити розгляд закону про 40 мільярдів для України

Сенат США проголосував за остаточний розгляд проєкту щодо виділення Україні 40 мільярдів доларів допомоги. Попри усі намагання проросійських політиків заблокувати документ, більшість сенаторів віддали свій голос "за" його подальший рух.

Основне голосування відбудеться вже в середу, 18 травня. Зауважте, що законопроєкт висунув на розгляд президент США Джозеф Байден.

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Сенат США дозволив завершити розгляд закону про 40 мільярдів доларів для України

У Сенаті Сполучених Штатів 16 травня відбулося голосування щодо винесення на остаточний розгляд законопроєкту про виділення 40 мільярдів доларів допомоги для України. Загалом у ньому взяли участь 100 сенаторів:

81 сенатор проголосував "за";

11 – "проти";

8 – утримались.

За результатами голосування, Сенат США погодився поставити цей проєкт на остаточний розгляд, який повинен відбутися 18 квітня. Зауважте, що проросійський сенатор Ренд Пол намагався його заблокувати. Однак фактично йому вдалося лише відтягнути розгляд документа.

Пол вимагав включити до законопроєкту поправки щодо посилення нагляду за витратою 40 мільярдів доларів, які нададуть Україні. Однак попри всі його намагання, сенатори зрештою проголосували за подальший рух проєкту.

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Проросійський сенатор намагався блокувати законопроєкт: коротко

Палата представників США ще 11 квітня ухвалила законопроєкт про надання Україні 40 мільярдів доларів. Це перша сума, яку Сполучені Штати виділили нашій державі після підписання закону про ленд-ліз. "За" проголосували 368 законодавців, а "проти" – лише 57.

Конгресвумен Роза ДеЛауро зазначила, що Україна потребує термінової допомоги, а США можуть її надати. За її словами, конгресмени несуть моральну відповідальність за скерування цієї підтримки.

Однак проросійський сенатор Ренд Пол намагався заблокувати цей закон. Він хоче, аби документ передбачав створення спеціального генерального інспектора, який контролюватиме витрати військової допомоги.

Водночас сенатор Чак Шумер заявив, що новий пакет допомоги вже готовий до відправлення, проте Пол не дає це зробити.

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Раніше Ренд Пол тісно співпрацював із колишнім президентом США Дональдом Трампом. Також проросійський політик відомий своєю скандальною поведінкою. Зокрема, у розпал пандемії COVID-19 він закликав "знімати маски та спалювати паспорти вакцинації".