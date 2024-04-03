Узагалі не пропускають вантажівки з України: у ДПСУ розповіли про ситуацію на 3 КПП з Польщею

Станом на ранок 3 квітня польські фермери продовжують блокувати рух вантажівок на трьох пунктах пропуску на кордоні: "Дорогуськ – Ягодин", "Гребенне – Рава-Руська", "Долгобичув – Угринів".

На деяких КПП поляки взагалі не пропускають вантажівки з України в Польщу. Детальніше про ситуацію на польсько-українському кордоні розповів 24 Каналу речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

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На яких КПП не пропускають вантажівки

Демченко пригадав, що 28 березня польські фермери розблокували пункт пропуску "Долгобичув – Угринів" на великодні свята, але 2 квітня поновили блокаду.

Через "Угринів" поляки обіцяли пропускати по 1 вантажівці на добу в бік Польщі, натомість ситуація дещо краща на в'їзд в Україну – по кілька вантажних транспортних засобів на годину.

"Через "Ягодин" та "Рава-Руська", як і раніше, польські фермери взагалі не пропускають вантажівки, які слідують з України в Польщу. На цих напрямках останній період фіксуються нульові показники перетину кордону,

– зазначив речник ДПСУ.

Якщо порівняти пропускну спроможність кожного з цих напрямків, то досить критично мало пропускають через "Ягодин" – за 2 квітня 60 вантажівок у бік України.

Хоча "Дорогуськ – Ягодин" є найбільшим інфраструктурним КПП, який за добу може забезпечити оформлення 1200 – 1400 вантажівок в обидва боки.

Скільки вантажівок стоїть у черзі

Як зазначив Демченко, станом на 3 квітня на трьох КПП – "Дорогуськ – Ягодин", "Гребенне – Рава-Руська", "Долгобичув – Угринів" – стоять у черзі 400 вантажних транспортних засобів. Найбільше навпроти пропускного пункту "Ягодин". Водночас по "Угринову" черга не відзначалася.

Також є черги навпроти раніше розблокованих пунктів пропуску: біля "Краківця" – 700 вантажівок, а перед КПП "Шегині" – 400. Тут відбувається інтенсивний рух як на виїзд з України, так і на в'їзд. Навіть при такій кількості вантажівок, не доводиться тижнями чекати, щоб перетнути кордон.

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