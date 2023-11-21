Перевізники з України влаштували акцію на кордоні з Польщею: хочуть достукатися до колег
Джерело:Zaxid.net
Українська організація перевізників організувала акцію протесту на фоні блокування пунктів пропуску. Вони прагнуть донести до польських колег думку, що ситуація нікому не вигідна.
Українські перевізники не заважають руху транспорту – акція виключно попереджувальна. Вони прагнуть припинити блокаду пунктів пропуску "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорохуськ" та "Рава-Руська-Хребене".
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Деталі акції українців
Члени громадської організації "Міжнародні автомобільні перевізники України" провели попереджувальну акцію на українсько-польському кордоні. До них також доєдналися самі перевізники. Вони прагнуть показати, що блокування кордону шкодить не лише Україні, а й Польщі.
Наші водії є заблокованими, живуть в автомобілях без жодних умов. Все відбувається тому, що невеличка групка терористів, інакше я їх не назву, заблокували три кордони. Чому терористи? Тому що вони взяли фактично в заручники всіх наших водіїв,
– розповів голова Володимир Михалевич.
Українці вдячні полякав за допомогу у непростий час, однак співпраця має продовжуватися й надалі. Українці закликають об’єднатись, щоб підтримувати продовольчу безпеку світу.
Учасники протесту не будуть блокувати рух транспорту та не перешкоджатимуть роботі пункту пропуску. Такі акції планують проводити і надалі, якщо не буде результату.
Акція протесту українських перевізників: дивіться відео "Суспільного"
Блокування кордону: що відомо
- Вже декілька тижнів польські перевізники блокують на кордоні українські вантажівки, пропускаючи лише 1-2 машини за годину. Загалом у чергах стоїть близько 3 тисяч автівок.
- Вони вимагають переглянути угоду про лібералізацію руху з Україною, термін дії якої закінчується в червні 2024 року. Вони хочуть скасування транспортного безвізу для України, тобто українські компанії мали б знов отримувати дозволи на вантажні перевезення.
- До польських перевізників планують приєднатися й польські фермери, що представляють асоціацію Betrayed Countryside. Триденну акцію планують розпочати в четвер, 23 листопада.