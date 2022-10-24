Петиція про блокування сайту "Страни" набрала 25 тисяч голосів

Попри запроваджені санкції для "Страна.ua" деякі провайдери не заблокували доступ до сайту, Youtube-каналу та соцмереж видання.

Обурені українці створили петицію, аби остаточно припинити діяльність порталу. У ній йшлося про блокування проросійського сайту "Страна.ua" та припинення співпраці держорганів із цим виданням. І вже 24 жовтня петиція набрала необхідні 25 тисяч голосів.

Цікаво Росіянам можуть заборонити працювати у сфері культури в Україні: петиція набрала голоси

Які санкції ввела РНБО проти видання

Автор петиції, волонтер та активіст Роман Сініцин, нагадав, що проти видання "Страна.ua" РНБО запровадила санкції. У лютому 2022 року вони були розширені також і на "дзеркала" сайту. Крім того, всі сторінки видання в соцмережах також мають бути заблоковані.

Редакція проросійської "Страни" створила новий ютуб-канал для обходу заборон, де продовжує маніпулювати думкою українських глядачів, – наголосив Сініцин.

Видання співпрацює з окупаційною владою

Попри санкції працівників видання акредитували на державний престур у деокуповану Балаклію. Автор петиції додав, що співпраця державної влади з пропагандистами, особливо в розпал російсько-українською війни, є неприпустимою.

Петиція про заборону ресурсу набрала необхідну кількість голосів. Тому Зеленський повинен розглянути питання припинення співпраці і повного блокування цього пропагандистського порталу на території України.

Російська пропаганда в Україні: як протидіє влада

22 жовтня Зеленський традиційно звернувся до громадян. Президент розповів про санкції, що чекають на російських пропагандистів найближчим часом. Зокрема, обмеження цього разу стосуватимуться так званих російських "журналістів", що відпрацьовують повістку Кремля.

РНБО 30 вересня схвалила санкційний список, у який увійшло багато росіян та українців. Серед них – 5 українських артисток, які підтримували або заперечували війну в Україні.

Вас це може зацікавити – Пропаганда Росії розлючена ефірами українських телеканалів, попри відсутність електроенергії: дивіться відео