Блокування сайтів без рішення суду: законопроект не включили до порядку денного Ради

У четвер, 5 липня, народні депутати України відмовилися розглядати у першому читанні законопроект (№6688) про блокування сайтів. Так, пропозицію про включення до порядку денного та розгляду цього документу підтримали 158 народних обранців при 226 мінімально необхідних для схвалення рішення.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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Зазначимо, що законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення інформаційної безпеки України пропонує надати СБУ право забезпечувати за рішенням суду або в інших встановлених законом випадках блокування доступу до певного інформаційного ресурсу з використанням технічних засобів, які встановлюються операторами, провайдерами телекомунікацій.

Нагадаємо, 4 липня комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони рекомендував народним депутатам ухвалити в першому читанні законопроект, який дозволяє тимчасово блокувати інформаційні ресурси. Також законопроект запропоновано схвалити за основу з низкою застережень, які оприлюднив його автор і член комітету з нацбезпеки Іван Вінник.