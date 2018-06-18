Новий законодавчий "шедевр": нардеп пропонує заборонити публічні прояви сексуальної орієнтації

Народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Олег Барна зареєстрував у Верховній Раді проект закону, яким пропонує, щоб депутати заборонили українцям "публічні прояви сексуальної орієнтації".

Про це у своєму Facebook повідомила нардеп від "Народного фронту" Вікторія Сюмар, назвавши таку законодавчу ініціативу свого колеги по парламенту "новим законодавчим "шедевром".

Читайте також: Марш рівності у Києві: як це було

"Вже можу собі уявити "фахове обговорення" на комітеті. З нетерпінням чекаємо тексту, бо назва аж надто інтригуюча та відверто радикальна — "Про заборону будь-яких публічних видів сексуальної орієнтації", – зазначила Сюмар.

На сайті Верховної Ради відповідний проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо заборони публічного прояву будь-яких видів сексуальної орієнтації)" авторства Олега Барни зареєстрований під №8489.

18 червня його було скеровано на розгляд профільного комітету з питань свободи слова та інформаційної політики.



Барна зареєстрував законопроект "щодо заборони публічного прояву будь-яких видів сексуальної орієнтації"