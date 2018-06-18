19:21
18 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
27°C 18°C
  • вівторок
    28°C 18°C
  • середа
    26°C 19°C
  • четвер
    27°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Майстер справ кулінарних Пу. Що не дає спати Володимировичу
Вєсті Кремля
19:06, 16 червня
Вєсті.UA. Жир. Хто хоче відібрати у Ляшка звання головного короволюба. Опонент Гройсмана
Вєсті.UA
18:05, 16 червня
В Україні існує два Верховних Суди: чому держава платить суддям, які не судять
ЦРУ
00:07, 15 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати все. Житлово-експлуатаційні будні
Згадати все
18:51, 17 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Новий законодавчий "шедевр": нардеп пропонує заборонити публічні прояви сексуальної орієнтації

396 Читать новость на русском
Олег Барна хоче заборонити українцям публічно проявляти сексуальну орієнтацію
Олег Барна хоче заборонити українцям публічно проявляти сексуальну орієнтацію / Facebook Олега Барни

Народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Олег Барна зареєстрував у Верховній Раді проект закону, яким пропонує, щоб депутати заборонили українцям "публічні прояви сексуальної орієнтації".

Про це у своєму Facebook повідомила нардеп від "Народного фронту" Вікторія Сюмар, назвавши таку законодавчу ініціативу свого колеги по парламенту "новим законодавчим "шедевром".

Читайте також: Марш рівності у Києві: як це було

"Вже можу собі уявити "фахове обговорення" на комітеті. З нетерпінням чекаємо тексту, бо назва аж надто інтригуюча та відверто радикальна — "Про заборону будь-яких публічних видів сексуальної орієнтації", – зазначила Сюмар.

На сайті Верховної Ради відповідний проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо заборони публічного прояву будь-яких видів сексуальної орієнтації)" авторства Олега Барни зареєстрований під №8489.

18 червня його було скеровано на розгляд профільного комітету з питань свободи слова та інформаційної політики.

Барна законопроект сексуальна орієнтація
Барна зареєстрував законопроект "щодо заборони публічного прояву будь-яких видів сексуальної орієнтації"

Теги: Новини України Верховна Рада Законодавство Законопроект Олег Барна Секс Новини політики
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Пляжі та відкриті басейни Києва: ціни, недоліки та переваги
сьогодні, 18:01 Пляжі та відкриті басейни Києва: ціни, недоліки та переваги
Настя Сукач 3296
Навіщо було бити представників ЛГБТ-парадів?
сьогодні, 17:01 Навіщо було бити представників ЛГБТ-парадів?
Дід Панас 592
Як вивести 16 видів плям
сьогодні, 10:00 Як вивести 16 видів плям
Чи варто Олександру Усику боксувати у Москві: опитування
сьогодні, 17:51 Чи варто Олександру Усику боксувати у Москві: опитування
559
Звільнити Сенцова: чи відпустить Путін українського бранця?
сьогодні, 16:02 Звільнити Сенцова: чи відпустить Путін українського бранця?
Інна Жолобович 609
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук