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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Новый "шедевр": нардеп предлагает запретить публичные проявления сексуальной ориентации

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Олег Барна хочет запретить украинцам публично проявлять сексуальную ориентацию
Олег Барна хочет запретить украинцам публично проявлять сексуальную ориентацию / Facebook Олега Барны

Народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Олег Барна зарегистрировал в Верховной Раде проект закона, которым предлагает, чтобы депутаты запретили украинцам "публичные проявления сексуальной ориентации".

Об этом в своем Facebook сообщила нардеп от "Народного фронта" Виктория Сюмар, назвав такую законодательную инициативу своего коллеги по парламенту "новым законодательным "шедевром".

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"Могу себе представить "профессиональное обсуждение" на комитете. С нетерпением ждем текста, потому что название уж больно интригующее и откровенно радикальное – "О запрете любых публичных видов сексуальной ориентации", – отметила Сюмар.

На сайте Верховной Рады соответствующий проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно запрета публичного проявления любых видов сексуальной ориентации)" авторства Олега Барны зарегистрирован под №8489.

18 июня был направлен на рассмотрение профильного комитета по вопросам свободы слова и информационной политики.

Барна законопроект сексуальна орієнтація
Барна зарегистрировал законопроект "относительно запрета публичного проявления любых видов сексуальной ориентации"

Теги: Новости Украины Новости политики Секс Олег Барна Законопроект Законодательство Верховная Рада
Источник: 24 Канал
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