Блукали в горах 2 дні: на Афоні врятували двох українців

Поліцейські Афонського департаменту знайшли українців біля скиту, що належить монастирю Велика Лавра.

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Українці були виснажені

Паломників перевели в румунський монастир. Там українцям мають надати першу допомогу, оскільки вони були виснажені.

Паломники загубились через туман

Двоє українців розійшлися з шістьма іншими паломниками. Оскільки був густий туман, паломники збились з дороги. Про зниклих повідомили ввечері 15 жовтня.

Рятувальники почали розшуки. Залучили 14 поліцейських, 8 пожежників та монахів, які добре знають місцевість.

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