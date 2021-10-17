Блукали в горах 2 дні: на Афоні врятували двох українців
17 жовтня 2021 , 13:09Читать новость на русском
Джерело:Ekathimerini
Грецькі правоохоронці заявили, що знайшли двох українських паломників на Афоні. Вони зникли із вечора 15 жовтня.
Поліцейські Афонського департаменту знайшли українців біля скиту, що належить монастирю Велика Лавра.
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Українці були виснажені
Паломників перевели в румунський монастир. Там українцям мають надати першу допомогу, оскільки вони були виснажені.
Паломники загубились через туман
Двоє українців розійшлися з шістьма іншими паломниками. Оскільки був густий туман, паломники збились з дороги. Про зниклих повідомили ввечері 15 жовтня.
Рятувальники почали розшуки. Залучили 14 поліцейських, 8 пожежників та монахів, які добре знають місцевість.
Останні інциденти з туристами в горах
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