"Бля*ський РБК": після інтерв'ю Третьякової у її переписці облаяли ЗМІ

Нардепи не можуть втриматися від переписок у Верховній Раді і частенько потрапляють у курйозні ситуації. Цього разу в епіцентрі подій опинилася народна обраниця від "Слуги народу" Галина Третьякова.
Джерело:Фейсбук Yan Dobronosov
Своє інтерв'ю для видання "РБК-Україна" Третьякова обговорювала у приватному листуванні з чоловіком, підписаним як "Сереженька".
Зауважте Пішли зі мною в туалет, закінчу, що я не почав, – кандидат наук Кива журналісту
Спершу співрозмовник заявив, що "Галюшка, мі мі мі". А згодом почав коментувати інтерв'ю. Цей момент вдалося сфотографувати.
Ох тебе репостять пекельно. Бля*ський РБК не зміг втриматися, не втуливши заголовок від себе,
– написав "Сереженька".
Чим запам'яталася Третьякова
- У липні 2020 року Галина Третьякова запропонувала легалізувати в Україні секс-індустрію і "все, що можливо". Нардепка зауважила, що "секс-індустрія – одна з найстаріших, кажуть, професій, вона є, була і буде".
- Згодом Третьякова стала однією з авторок законопроєкту, який легалізує самогоноваріння в Україні.
- Окрім того, політикиня відзначилася, що "у сім'ях, які потребують матеріальної допомоги, народжуються діти "дуже низької якості".