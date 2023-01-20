БМП Bradley для України: військовий експерт пояснив, як ця машина допоможе ЗСУ

Західні партнери надають БМП Bradley Україні. Ця машина дуже допоможе ЗСУ на цьому етапі війни на фронті, бо це дуже ефективна техніка.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Андрій Харук. Естонія оголосила про те, що надасть Україні рекордний пакет військової допомоги.

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Україні потрібні нові БМП

Харук зазначив, що Bradley дуже потрібні, оскільки наша механізована піхота, наші механізовані частини потребують заміни старих антикварних радянських бойових машин піхоти суттєво якіснішими. Гармата Bradley здатна пробити броню БМП-2 з відстані 2,5 кілометри.

Хоча калібр цієї гармати всього 25 міліметрів. Протитанковий ракетний комплекс, установлений на Bradley, здатний уражати всі сучасні танки нашого ворога.

– зауважив військовий експерт.

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Ця БМП набагато краще захищена

Він продовжив, що плюс до того, сама машина достатньо захищена, набагато краще, ніж усі інші бойові машини піхоти, які десь на території України відзначились з чийогось боку, чи то з нашого боку, чи то з російського боку. Це єдина бойова машина піхоти, на яку можна встановити динамічний захист.

"Тобто, ось ці власне "коробочки з вибухівкою", які захищають від кумулятивних снарядів. Тобто, це добрий вибір. Плюс до того, вона доступна у великій кількості. Бачите, що впродовж кількох тижнів американці, буквально клацнувши пальцями, прийняли рішення про передачу 100 таких машин", – наголосив Харук.

За його словами, вони мають їх у запасі й цілком можуть нам надати.

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