Перші БМП Bradley вже в Україні, – Пентагон
Джерело:The War Zone
Частина броньованих машин М2 Bradley вже прибула до України й бере участь у бойових діях. Про їх передачу США повідомили у січні.
Цю інформацію у вівторок, 18 квітня, виданню The War Zone підтвердив представник Пентагону Чарлі Дітц.
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Перші БМП Bradley вже на полі бою
"Так, ми можемо підтвердити, що частина Bradley прибула", – повідомив посадовець.
Це перше офіційне підтвердження американською стороною прибуття цих БМП до України. Перед тим у соцмережах з’явились перші фото цієї техніки, яка, як стверджувалось, бере участь у боях в Україні.
Нагадаємо, що в понеділок світлину з Bradley опублікував і офіційний акаунт Міністерства оборони України.
Частина БМП Bradley вже прибула до України / Скриншот
Коли та скільки одиниць передали
Зазначимо, що у Пентагоні не уточнили, коли саме БМП Bradley прибули в Україну. Також там не зазначили, скільки одиниць прибуло до України. Нагадаємо, що усього США пообіцяли Україні 113 машин.
Також The War Zone зазначає, що американські військові навчають український персонал керувати та обслуговувати БМП Bradley на німецькому полігоні Графенвер у Німеччині щонайменше з лютого цього року.
Німеччина передала першу систему Patriot Україні
- Німеччина передала Україні першу систему зенітно-ракетного комплексу Patriot та ракети до неї – їх кількість не уточнюють. Про це повідомили на офіційному сайті уряду країни 18 квітня.
- Про те, що українські військові завершили навчання на ЗРК Patriot у США стало відомо 30 березня. Зазначалось, що таких бійців було 65, навчання проходили на базі Форт-Сіллі у штаті Оклахома.
- Передачу ЗРК Patriot в Україну анонсували три країни: США, Німеччина та Нідерланди.
- Тобто, гарантовано наша країна отримає три батареї ЗРК Patriot. Водночас глава держави зазначав, що ЗСУ потрібні 20 батарей Patriot для захисту від російських ракет.