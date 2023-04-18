Перші БМП Bradley вже в Україні, – Пентагон

18 квітня 2023, 22:51
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Джерело:

The War Zone

Частина броньованих машин М2 Bradley вже прибула до України й бере участь у бойових діях. Про їх передачу США повідомили у січні.

Цю інформацію у вівторок, 18 квітня, виданню The War Zone підтвердив представник Пентагону Чарлі Дітц.

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Перші БМП Bradley вже на полі бою

"Так, ми можемо підтвердити, що частина Bradley прибула", – повідомив посадовець.

Це перше офіційне підтвердження американською стороною прибуття цих БМП до України. Перед тим у соцмережах з’явились перші фото цієї техніки, яка, як стверджувалось, бере участь у боях в Україні.

Нагадаємо, що в понеділок світлину з Bradley опублікував і офіційний акаунт Міністерства оборони України.


Частина БМП Bradley вже прибула до України / Скриншот

Коли та скільки одиниць передали

Зазначимо, що у Пентагоні не уточнили, коли саме БМП Bradley прибули в Україну. Також там не зазначили, скільки одиниць прибуло до України. Нагадаємо, що усього США пообіцяли Україні 113 машин.

Довідково. Bradley – бойова броньована машина, яка перевозить піхоту в зоні бойових дій і веде допоміжний вогонь.

Також The War Zone зазначає, що американські військові навчають український персонал керувати та обслуговувати БМП Bradley на німецькому полігоні Графенвер у Німеччині щонайменше з лютого цього року.

Німеччина передала першу систему Patriot Україні

  • Німеччина передала Україні першу систему зенітно-ракетного комплексу Patriot та ракети до неї – їх кількість не уточнюють. Про це повідомили на офіційному сайті уряду країни 18 квітня.
  • Про те, що українські військові завершили навчання на ЗРК Patriot у США стало відомо 30 березня. Зазначалось, що таких бійців було 65, навчання проходили на базі Форт-Сіллі у штаті Оклахома.
  • Передачу ЗРК Patriot в Україну анонсували три країни: США, Німеччина та Нідерланди.
  • Тобто, гарантовано наша країна отримає три батареї ЗРК Patriot. Водночас глава держави зазначав, що ЗСУ потрібні 20 батарей Patriot для захисту від російських ракет.

Автор: Дарина Жданович