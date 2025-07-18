Над Лос-Анджелесом у пасажирського літака спалахнув двигун: у мережі показали пожежу

У п'ятницю, 18 липня, пасажирський літак авіакомпанії Delta Air Lines, що прямував до Атланти, був змушений повернутися до міжнародного аеропорту Лос-Анджелеса. Незабаром після зльоту в нього спалахнув двигун.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The Economic Times. Boeing 767-400 успішно приземлився – ніхто не постраждав, а пожежу загасили.

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Що відомо про інцидент?

Пілоти рейсу DL446 помітили ознаки несправності двигуна, щойно борт піднявся в небо з міжнародного аеропорту Лос-Анджелеса. Літак здійснив екстрену посадку.

У Boeing 767 спалахнув двигун: дивіться відео

Авіаційний регулятор США наразі розслідує причину пожежі. Це вже другий подібний інцидент за участю Delta у 2025 році.

Нагадаємо, увечері 13 липня в лондонському аеропорту "Саутенд" розбився невеликий бізнес-джет. Інцидент стався невдовзі після злету, інші 4 заплановані рейси скасували. У мережі з'явилися кадри, як над місцем трощі підіймався густий чорний дим, туди прибуло декілька карет швидкої допомоги.