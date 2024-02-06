Виконував бойове завдання під Бахмутом: на війні загинув "айдарівець" Богдан Бородай

Україна продовжує втрачати найкращих синів, які відважно боронять рідну землю від російських окупантів. У бою із ворогом під Бахмутом, що на Донеччині, героїчно загинув боєць Богдан Бородай.

Відомо, що український воїн був родом із Київської області. У війську боєць мав позивний "Чак".

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Трагічна втрата для України

Про загибель захисника повідомив батько Героя Вадим Бородай, який є депутатом Бучанської районної ради. Відомо, що він також служив у Збройних Силах України.

Легких хмаринок, сину,

– написав батько.

Богдан воював у складі 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар". Захисникові назавжди залишилося 26 років.

Богдан Бородай із батьком / Фото Вадима Бородая

Що відомо про захисника

Богдан Вадимович Бородай народився 1997 року в Бородянці. Як і батько, хлопець здобув військову освіту. Після школи хлопець навчався в Чернігівському військовому ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою.

Згодом юнак вступив до Військового інституту КНУ імені Тараса Шевченка. Парубок жив у селі Микуличі, що входить до Немішаївської селищної громади Київської області.

У бою з ворогом загинув Богдан Бородай / Фото Вадима Бородая

З повномасштабним вторгненням Росії в Україну Богдан став на захист рідної землі.

Як повідомили, у Немішаївській громаді, захисник загинув 1 лютого під час виконання бойового завдання у районі Бахмуту. Причиною стали важкі поранення, отриманні внаслідок ворожого артилерійського обстрілу.

Висловлюємо щирі співчуття сім’ї, рідним і близьким із приводу непоправної втрати. Нехай світлий спомин про відважного Захисника назавжди залишиться у пам’яті всіх, хто його знав, любив та шанував, а душа загиблого знайде вічний спокій,

– мовиться в повідомленні громади.

Про місце та час поховання бійця повідомлять згодом.

Редакціятакож висловлює співчуття рідним і близьким. Низько кланяємося до землі Герою України, який віддав своє життя у боротьбі за незалежність рідної держави.

Україна втрачає своїх найкращих синів та доньок