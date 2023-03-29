Залишилась велика родина: у Луцьку попрощалися з Богданом Буськом, який загинув під Вугледаром

У Луцьку 28 березня попрощалися з українським захисником Богданом Буськом. Він загинув у боях під Вугледаром, що на Донеччині.

Герою було лише 38 років. У нього залишилися мати, дві сестри та брат.

Важливо Відзначився хоробрістю на фронті: у боях за Бахмут загинув син голови правління "Донецькоблгазу"

Що відомо про загиблого Богдана Буська

Богдана Буська мобілізували до лав Збройних Сил України. Він служив у військовій частині батальйону морської піхоти у званні матроса. Чоловік віддав своє життя біля Вугледару – він отримав поранення, несумісне із життям.



Богдан Бусько загинув під Вугледаром / фото "Суспільне"

За словами близьких Богдана, до початку повномасштабного вторгнення він активно займався спортом та захоплювався футболом.

Героя провели в останню путь мешканці Луцька на колінах. Військового відспівували у Свято-Троїцькому кафедральному соборі. Богдана Буська поховали на Алеї почесних поховань у селі Гаразджа.



Героя провели в останню путь мешканці Луцька на колінах / фото "Суспільне"

Герої, які загинули на фронті

Нещодавно на війні загинув видатний захисник неба Денис Кирилюк. У серпні 2022 року Кирилюка нагородили орденом "За мужність" ІІІ ступеня. Також герой отримав відзнаку "За участь в АТО".

Також на фронті загинув син голови правління "Донецькоблгазу" Артур Батій. Герой загинув поблизу Бахмуту у селі Богданівка Донецької області.

Раніше на полі бою загинули троє польських військовослужбовців. Усі вони воювали у складі ЗСУ в Інтернаціональному легіоні.

Редакціявисловлює співчуття близьким Богдана Буська. Вічна пам'ять Герою!