Залишилась велика родина: у Луцьку попрощалися з Богданом Буськом, який загинув під Вугледаром

29 березня 2023, 12:14
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Джерело:

Суспільне

У Луцьку 28 березня попрощалися з українським захисником Богданом Буськом. Він загинув у боях під Вугледаром, що на Донеччині.

Герою було лише 38 років. У нього залишилися мати, дві сестри та брат.

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Що відомо про загиблого Богдана Буська

Богдана Буська мобілізували до лав Збройних Сил України. Він служив у військовій частині батальйону морської піхоти у званні матроса. Чоловік віддав своє життя біля Вугледару – він отримав поранення, несумісне із життям.


Богдан Бусько загинув під Вугледаром / фото "Суспільне"

За словами близьких Богдана, до початку повномасштабного вторгнення він активно займався спортом та захоплювався футболом.

Героя провели в останню путь мешканці Луцька на колінах. Військового відспівували у Свято-Троїцькому кафедральному соборі. Богдана Буська поховали на Алеї почесних поховань у селі Гаразджа.


Героя провели в останню путь мешканці Луцька на колінах / фото "Суспільне"

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття близьким Богдана Буська. Вічна пам'ять Герою!

Герої, які загинули на фронті

Автор: Софія Ковнір