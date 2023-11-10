Сам намагався втекти з Росії: історія викраденого підлітка, якого скоро повернуть додому

До України незабаром повернеться 17-річний Богдан Єрмохін. Весною 2022 року його викрали росіяни з Маріуполя. Хлопець навіть звертався до Володимира Зеленського, щоб той допоміг йому повернутися додому.

На щастя, історія хлопця виходить на фінішну пряму. Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, зауваживши, що Богдан належить до групи тих дітей, який безпосередньо вивозила Марія Львова-Бєлова – російська омбудсменка, яку перебуває у міжнародному розшуку через викрадення маленьких українців.

Дивіться також "Я так тебе люблю, так люблю": Україна повернула 4 дітей, яких викрала Росія – щемливі кадри

Скільки дітей викрали росіяни

Першу групу з 30 дітей показово вивозила з Маріуполя так звана російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова. З ними вона потім стояла на сцені та дякувала Владіміру Путіну нібито за їхній порятунок. Повідомляється, що близько 350 дітей з Маріуполя сьогодні перебувають "під опікою" на території Росії, але насправді їх значно більше.

Понад 1300 дітей викрали з Маріуполя. Складність полягає в тому, аби дізнатися, що це за діти, адже є багато тих, хто став сиротами, про них немає ніяких даних,

– розповів Петро Андрющенко.

Богдан Єрмохін незаконно потрапив "під опіку" росіян. Як правило, в такому випадку так звана "нова сім’я" не дає можливості дитині спілкуватися з людьми, які живуть на території України.

Радник міського голови Маріуполя розповів історію підлітка, якого росіяни викрали з міста: дивіться відео

Як Богдан Єрмохін повертався в Україну

Історія хлопця викликала резонанс і є дуже промовистою. Загалом, процес поверненням дітей почав рухатися швидше після того, як Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордер на арешт російської омбудсменки та Владіміра Путіна. Зокрема, його видали через викрадення дітей з Маріуполя.

Хлопцю скоро виповниться 18 років. Він сам намагався вирватися з території Росії, але його затримали на кордоні з Білоруссю, вручили повістку. Все це викликало резонанс, який спрацював,

– розповів Андрющенко.

Він додав, що для того, аби повернути дітей додому, потрібно знати їхнє ім'я, по батькові та прізвище. Також краще, якщо є офіційні опікуни чи батьки, які можуть бути законними представниками. Тоді з'являються певні шляхи, які використовує українська сторона, для повернення дітей. Інколи це потребує тиші й лише, коли дитина повертається додому, про це можна казати вголос.

"Думаю, після повернення Богдана ми дізнаємось багато деталей стосовно наших дітей, їхнього утримання. Тоді стане зрозуміло, як їх шукати та як повертати законним батькам", – зауважив радник міського голови Маріуполя.

Що відомо про Богдана Єрмохіна