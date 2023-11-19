Богдан Єрмохін, якого вивезли в Росію, зміг покинути цю країну, – ЗМІ
Історія українського підлітка, якому в тимчасово окупованому Маріуполі вручили повістку та вивезли до Росії, днями сколихнула Україну. Стало відомо, що він, ймовірно, покинув ворожу територію.
Підліток-сирота Богдан Єрмохін, якого депортували із Маріуполя до Росії, покинув територію країни-агресорки. Інформація про це з'явилась у ЗМІ.
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Він нібито перебуває в Білорусі
17-річний підліток, який звертався до Володимира Зеленського, прилетів в Білорусь. Він там разом із сестрою. Російська влада 13 листопада пообіцяла Єрмохіну вивезти його в "третю країну" для зустрічі із рідними. Водночас хлопець заявляв, що йому невідомо подробиць цієї поїзки.
В листопада Єрмохіну вручили повістку, адже наприкінці місяця він мав би стати повнолітнім. Хлопець мав з'явитися до військкомату Московської області до 19 грудня.
У Росії нібито погодили його повернення до України
- Журналісти "Радіо Свобода" зателефонували Марії Львовій-Бєловій, за якою вже давно "плаче" Гаага. Традиційно всі "заяви" злочинниці складалися з води та брехні. Вона начебто була дуже здивована, що Богдана "не відпускають", бо його нібито "відпускають". За словами Львової-Бєлової, Богдана "не тримають".
- Історія хлопця викликала резонанс і є дуже промовистою. Загалом, процес поверненням дітей почав рухатися швидше після того, як Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордер на арешт російської омбудсменки та Владіміра Путіна. Зокрема, його видали через викрадення дітей з Маріуполя.
- Водночас український омбудсмен підтвердив, що Україна має домовленості щодо повернення хлопця на територію України. Омбудсман також закликав суспільство заспокоїтися, а головне – не поширювати неперевірену інформацію. Він наголосив, що така публічність шкодить процесам повернення. Лубінець також уточнив, що готовий відповісти на всі питання й розповісти деталі, але коли Богдан буде на території України.