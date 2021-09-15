З Богом навіть у телефоні: ПЦУ запустила мобільний додаток з молитвами і чатом зі священником

15 вересня 2021 , 13:35
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Джерело:

"Українська правда"

Православна церква України запустила мобільний додаток "Моя церква". Там можна знайти молитви, найближчу церкву та навіть початитися зі священником.

У цьому застосунку можна знайти розклад богослужінь, інформацію про дату храмового свята і настоятеля певної церкви. У застосунку є 5 розділів. 

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ПЦУ запустили мобільний додаток

ПЦУ запустила мобільний застосунок "Моя церква", який містить 5 розділів:

  • карту храмів (база наразі містить орієнтовно 5 тисяч храмів ПЦУ);
  • календар церковних свят та важливих подій;
  • молитви (зокрема повний перелік вечірніх та ранкових);
  • новини з життя церкви;
  • особистий кабінет, у якому користувачі можуть персоналізувати застосунок та навіть поспілкуватися на духовні теми через онлайн-чат зі священником.


ПЦУ запустила мобільний додаток для вірян / Скриншот додатку

Ба більше, у календарі навіть є інформація про пісні дні. Користувач також може:

  • отримати духовну підтримку, поставивши питання священику;
  • допомогти церкві (планують кілька способів перерахунку коштів на благодійність);
  • та навіть залишити пропозиції щодо наповнення додатку.


Тепер люди можуть знайти найближчі храми ПЦУ та подивитись календар / Скриншот з додатку

Коротко про останні новини ПЦУ

  • 15 вересня Митрополит Епіфаній звершив молебень перед навчально-методичними зборами капеланів. Митрополит Київський і всієї України заявив, що на військових капеланах лежить велика відповідальність – опікуватись військовослужбовцями.
  • Український інститут майбутнього та "Нью Імідж Маркетинг Груп" провів опитування. З'ясували, що в Україні 72% осіб назвали себе православними, та лише 16% є парафіянами Української православної церкви Московського патріархату. 
  • До речі, з'ясували, що вірян ПЦУ вже удвічі більше, ніж у Московського патріархату.
Автор: Діана Квасневська