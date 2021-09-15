З Богом навіть у телефоні: ПЦУ запустила мобільний додаток з молитвами і чатом зі священником
15 вересня 2021 , 13:35Читать новость на русском
Джерело:"Українська правда"
Православна церква України запустила мобільний додаток "Моя церква". Там можна знайти молитви, найближчу церкву та навіть початитися зі священником.
У цьому застосунку можна знайти розклад богослужінь, інформацію про дату храмового свята і настоятеля певної церкви. У застосунку є 5 розділів.
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ПЦУ запустили мобільний додаток
ПЦУ запустила мобільний застосунок "Моя церква", який містить 5 розділів:
- карту храмів (база наразі містить орієнтовно 5 тисяч храмів ПЦУ);
- календар церковних свят та важливих подій;
- молитви (зокрема повний перелік вечірніх та ранкових);
- новини з життя церкви;
- особистий кабінет, у якому користувачі можуть персоналізувати застосунок та навіть поспілкуватися на духовні теми через онлайн-чат зі священником.
ПЦУ запустила мобільний додаток для вірян / Скриншот додатку
Ба більше, у календарі навіть є інформація про пісні дні. Користувач також може:
- отримати духовну підтримку, поставивши питання священику;
- допомогти церкві (планують кілька способів перерахунку коштів на благодійність);
- та навіть залишити пропозиції щодо наповнення додатку.
Тепер люди можуть знайти найближчі храми ПЦУ та подивитись календар / Скриншот з додатку
Коротко про останні новини ПЦУ
- 15 вересня Митрополит Епіфаній звершив молебень перед навчально-методичними зборами капеланів. Митрополит Київський і всієї України заявив, що на військових капеланах лежить велика відповідальність – опікуватись військовослужбовцями.
- Український інститут майбутнього та "Нью Імідж Маркетинг Груп" провів опитування. З'ясували, що в Україні 72% осіб назвали себе православними, та лише 16% є парафіянами Української православної церкви Московського патріархату.
- До речі, з'ясували, що вірян ПЦУ вже удвічі більше, ніж у Московського патріархату.