Богослужіння в Україні на Великдень: онлайн-трансляція

В Україні 2 травня християни східного обряду відзначають одне з найбільших релігійних свят – Великдень. Однак через карантин вірян закликали залишатися вдома та долучатися до богослужінь онлайн.

Трансляції пасхальних богослужінь проходять ввечері 1 травня та вранці 2 травня. Їх також можна переглянути на сайті 24 каналу.

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На яких каналах можна переглянути богослужіння

Православна церква України

Великодня служба у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі розпочнеться 1 травня о 23:00.

Богослужіння показують у прямому ефірі UA: Перший та UA: Крим.

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Українська греко-католицька церква

Великоднє богослужіння у Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ розпочнеться 2 травня о 07:30.

Службу Божу транслюють в ефірі телеканалів UA: Перший та UA: Крим, а також на фейсбук-сторінці собору та на "Живому телебаченні" в ютубі.

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Великдень в Україні у 2021 році

Уряд вирішив не запроваджувати додаткових карантинних обмежень на свята. Водночас українцям порекомендували обмежити кількість соціальних контактів.

Крім цього, у МОЗ також закликали використовувати маски, а у храмах не цілувати хрестів та ікон. Там запропонували, аби участь у богослужіннях брала одна людина зі сім'ї.

Українців з Великоднем вже привітав президент Зеленський. Зокрема побажав, аби це свято принесло країні довгоочікуваний мир.

Очільники Православної церкви України та УГКЦ звернулися до українців з великодніми посланнями, а також записали відеопривітання для вірян.



Плани українців на Великдень / Інфографіка 24 каналу