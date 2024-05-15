Ексочільник "Мотор Січі" з сином купили в Дубаї 19 апартаментів на 15 мільйонів доларів, – Схеми

Журналісти з'ясували, що колишній президент стратегічного підприємства "Мотор Січ" разом з сином купили щонайменше 19 апартаментів та офісних приміщень в елітних районах у Дубаї.

Вартість нерухомості орієнтовно 15 мільйонів доларів. Ці дані журналісти з'ясували, проводячи розслідування у межах проєкту Dubai Unlocked.

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Що відомо по нерухомість Богуслаєва та його сина в Дубаї

З допомогою дубайського витоку даних, журналісти з'ясували, що В'ячеслав Богуслаєв разом з сином Олександром скуповували з 2009 по 2018 роки нерухомість в Дубаї.

Вони за цей час придбали щонайменше 19 апартаментів та офісних приміщень в декількох елітних районах Дубая. Загальна вартість нерухомості – 15 мільйонів доларів.

На ексочільника "МоторСічі" була записана тільки одна квартира, все решта – на сина. Саме про власність останнього раніше не було інформації. Зокрема, розслідувачі знайшли:

квартиру площею 106,4 квадратних метра в Al Msalli,

дві квартири на 105 метрів – в Al Nabat B8, на 937 метрів квадратних – в Palme Couture Residences;

одну квартиру на 105,9 квадрата в комплексі Al Haseer B7, на 106,3 квадрата – в Al Sultana,

ще дві на 155,8 та 210,5 квадратів – в апартаментах в Aquamarine.

Окрім того, родині належить ще 6 об'єктів нерухомості:

квартири в Burj Khalifa та Emirates Crown Tower,

4 офісних приміщення в Jumeirah Business Centre 1.

Найімовірніше джерело походження коштів на це майно – від діяльності В'ячеслава Богуслаєва, як багаторічного керівника стратегічного підприємства "Мотор Січ", якого називають "іконою української промисловості". У цьому статусі він нерідко їздив до ОАЕ – брав участь у виставках вертолітної техніки та відкритті техцентрів з обслуговування двигунів, разом з тодішнім президентом Януковичем,

– зауважили журналісти.

Щодо походження грошей у сина Богуслаєва, то відомо, що 45-річний Олександр Богуслаєв був заступником голови наглядової ради "Мотор Січі" та мав частки в інших компаніях, пов'язаних з підприємством та іншою діяльністю батька.

"За даними "Схем" від джерел у правоохоронних органах, з 2003 по 2021 рік Олександр Богуслаєв офіційно заробив трохи менш як 7 мільйонів гривень. За цей же період на його рахунки в українських банках були внесені готівкою 57 мільйонів гривень. Ймовірно, ці гроші він міг отримати від батька, та В'ячеслав Богуслаєв, як колишній народний депутат декількох скликань, не декларував такі витрати", – зазначило видання.

До речі, наразі Богуслаєви позбулися більшості нерухомості. Так, у них залишилось 5 приміщень – 1 квартира та 4 офісних приміщення у недобудованому елітному житловому комплексі Dubai Pearl. Все інше майно вони продали. Продавали нерухомість вони в певні періоди. Скажімо, коли:

у 2019 році Богуслаєв перестав бути нардепом – мінус квартира в Al Msalli;

у 2020 році прокуратура наклала додатковий арешт на акції підконтрольної Богуслаєву компанії "Мотор Січ" та заблокувала її продаж китайським інвесторам – продали квартиру в Aquamarine;

у 2021 році РНБО націоналізувала "Мотор Січ" – продали 6 квартир в Aquamarine, Palme Couture Residences, Al Nabat B8, Al Haseer B7 та Al Sultana;

у 2022 році Богуслаєву-старшому повідомили про першу підозру – мінус двоє апартаментів в Burj Khalifa та Emirates Crown Tower та 4 офісних приміщення в Jumeirah Business Centre 1.

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Справа Богуслаєва: коротко