У Болгарії можуть розблокувати військову допомогу Україні: які кроки вже зробили

Болгарія може стати ще однією країною, яка надаватиме Україні військову допомогу. Дискусії щодо військової допомоги точаться у болгарському парламенті.

Досі Болгарія не надавала допомогу Україні зброєю, однак взяла на себе ремонт української техніки та прийом біженців. Тепер же в Болгарії оборонний та зовнішньополітичний комітети парламенту схвалили дві пропозиції розпочати передачу Україні військової допомоги.

До речі Болгарський президент виступає проти прискореного вступу України до НАТО

Парламент Болгарії може підтримати надання зброї Україні

Пропозиції були подані проєвропейськими партіями ГЕРБ та "Демократична Болгарія". Законопроєкт пройшов комітети й очікується, що він матиме достатню підтримку на пленарному засіданні.

Цілком очікувано проти законопроєкту виступають проросійські партії БСП та "Вазраждане". Крім того, проти такого рішення і президент Болгарії Румен Радев.

Депутат Болгарської соціалістичної партії та ексглава болгарського МЗС Крістіан Вігенін заявив, що відправка зброї в Україну опосередковано робить Болгарію частиною конфлікту.

Проросійська партія "Вазраждане" звернулася до Міноборони з проханням проаналізувати ситуацію. Виконувач обов'язків міністра оборони Дімітар Стоянов заявив, що рішення про військову допомогу Україні потребує детального аналізу.

У Болгарії хочуть бути серед цивілізованих країн

Даніель Мітов від партії ГЕРБ сказав, що список країн, які допомагають Україні – це список цивілізованих країн. На його думку, Болгарія запізнилася з рішенням і наголосив на тому, що це слід виправити якнайшвидше.

Мітов виступає за військову допомогу Україні та зазначив, що хоче, аби Болгарія була частиною списку цивілізованих країн.

Повідомляється, що військову допомогу Україні підтримує партія колишнього прем'єр-міністра Кирила Петкова "Ми продовжуємо зміни". Хоча раніше уряд Петкова відстоював протилежну позицію.

Хто відмовляється надавати допомогу Україні

Зазначимо, що в Європі залишилося не так багато країн, які не надають військову допомогу Україні. Серед таких країн Угорщина, яка навіть заборонила своєю територією транспортувати зброю для нашої країни.

Крім того, угорський уряд Віктора Орбана виявився проросійським та критикує ЄС за санкції проти Росії. В Україні відповіли Угорщині, що санкції потрібні, щоб стримувати агресора.

Також зброю Україні відмовився надавати Ізраїль, хоча Київ офіційно звернувся по допомогу. В Ізраїлі відмовляються надавати військову допомогу Україні, адже бояться, щоб їхня зброя не потрапила до ворогів.

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