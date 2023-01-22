Вибух на Кримському мосту: генпрокурор Болгарії виступив з важливою заявою про розслідування

У Болгарії проаналізували версію Росії щодо вибуху вантажівки на Кримському мосту. У Софії офіційно спіймали Кремль на брехні.

Софія офіційно спростувала версію Кремля про те, що маршрут вантажівки, яка вибухнула на Кримському мосту, розпочався у Болгарії. Про це йдеться у заяві головного прокурора Болгарії Івана Гешева.

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Болгарія відповіла на звинувачення Росії

Болгарський генпрокурор наголосив, що російська версія вибуху на мосту – це гібридна атака на європейську спільноту.

Колеги з Софійської міської прокуратури категорично встановили, що Болгарія не має жодного відношення до вибуху на Кримському мосту. Це чергова російська гібридна атака на європейську спільноту,

– написав Гешев.

Що відомо про розслідування Росії про вибух на Кримському мосту