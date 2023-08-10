Має розширені військові потужності: чому саме в Болгарію з візитом відправився Буданов

Днями стало відомо, що керівник ГУР МО Кирило Буданов здійснив робочий візит до Болгарії. Країна є нашим стратегічним партнером, зокрема, у галузі військово-промислового комплексу.

Про це 24 Каналу сказав журналіст, політтехнолог та офіцер ЗСУ Тарас Березовець. Болгарія є для України ключовим постачальником БК радянського зразка.

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Це дуже важливий і правильний візит. Країна по суті є унікальною, бо зберегла радянські потужності військово-промислового комплексу – заводи з виробництва дефіцитних мін 802 та 120 калібру, артилерійських снарядів 152 калібру,

– мовив військовий.

Загалом три країни Євросоюзу – Чехія, Румунія та Болгарія, – разом володіють найбільшим потенціалом виробництва снарядів і мін, яких конче потребують ЗСУ.

Атаки росіян на болгарський ВПК

Болгарія має найбільше можливостей серед усіх країн НАТО виробляти зброю, якої потребує українська армія. Тому російська зовнішня розвідка неодноразово організовувала диверсії на військових об'єктах країни, знищуючи її потужності. Росіяни навіть намагались отруїти виробників зброї у Болгарії, про що свого часу робив розслідування болгарський журналіст Христо Грозєв.

"Вважаю, що Болгарія – важливий стратегічний партнер України. Маємо і далі розвивати відносини, тим більше, що після проведених виборів та приходу нового уряду у Софії маємо конструктивний діалог з новою командою", – наголосив Березовець.

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