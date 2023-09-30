Болгарія заборонила імпорт соняшника з України: доки діятимуть обмеження

Болгарія заборонила імпорт українського соняшника. Обмеження діятиме до кінця листопаду 2023 року.

У болгарському міністерстві пояснили, що з листопада діятиме інший режим. Зокрема, тоді запровадять ліцензування, пише 24 Канал.

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Яке рішення ухвалила Болгарія щодо українського соняшнику

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольськиий провів перемовини зі своїм болгарським колегою Кирилом Ватєвим. Зокрема, щодо експорту української аграрної продукції в Болгарію.

Болгарська сторона заявила, що Кирил Ватєв ознайомив українського колегу з підписаним Меморандумом між урядом Болгарії та ініціативним комітетом фермерів. Документ передбачає заборону на імпорт соняшнику з України до кінця листопада 2023 року.

Після цього терміну діятиме ліцензійний режим експорту соняшнику, пшениці, кукурудзи та ріпаку згідно з погодженим планом між Україною та Єврокомісією,

– заявили у болгарському міністерстві.

В Міністерстві аграрної політики та продовольства України запевнили, що Болгарія має свої пропозиції до запропонованого Україною механізму ліцензування деяких видів сільськогосподарської продукції. Зокрема, щодо соняшнику. Натомість щодо експорту інших трьох культур Болгарія не має заперечень.

Українська сторона запевнила, що міністри домовилися на наступній зустрічі в першій половині жовтня:

узгодити технічні деталі процедури експорту агропродукції в Болгарію;

обговорити їх результати.

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Що цьому передувало