Під Софією виявили вантажівку з 18 тілами

У Болгарії поліція знайшла покинуту вантажівку, яка нелегально перевозила десятки мігрантів. В автівці було 18 тіл загиблих, серед яких одна дитина.

Вантажівку залишили недалеко від села Локорсько, що за 20 кілометрів від Софії. Тих, хто вижив, госпіталізували.

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Що відомо про трагічний інцидент

Під Софією правоохоронці знайшли вантажівку з мігрантами, яких нелегально намагалися вивезти до Європейського Союзу. Загалом перевозили близько 40 осіб.

Усі мігранти ховалися у таємному відсіку. У сховку не вистачало кисню – 18 людей загинули, ймовірно, від задухи. Серед жертв є одна дитина.

Решту постраждалих госпіталізували – 16 з них у тяжкому стані. Ще 10 – отримали допомогу на місці.

З яких саме країн прибули люди поки невідомо. Поліція розшукує водія та людей, що могли брати участь у нелегальному перевезенні.

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