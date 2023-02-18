Ця війна – не лише про солдатів, – в AP розповіли болісну історію про 5 друзів з Бучі

Провідні світові медіа продовжують транслювати перебіг повномасштабної війни в Україні. Зокрема видання Associated Press розповіло болісну історію про 5 друзів з Бучі.

Вторгнення Росії в Україну назавжди змінило їхнє життя. Історія сповнена горя утрати та проймає до глибини душі.

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Як війна змінила долю 5 українців з Бучі

В AP розповіли історію 5 друзів з Бучі – Олексія Завадського, Юрія Стяглюка, Анастасії та Вадима Охріменко, й Анни Коростенської. Першого дня вторгнення, 24 лютого, у Бучу зайшли російські війська.

Сповнена терору і свавілля окупація тривала 33 дні, а саме місто стало одним з найяскравіших символів жахіть російського вторгнення. Товариші знали одне одного з дитинства.

Прихід ворога вони застали вдома. Анастасії вдалося виїхати з міста, водночас Анна перебувала там до 10 березня і була очевидицею нелюдського терору загарбників.

Юрій, Олексій та Вадим, побачивши різанину, яку влаштували росіяни в їхньому місті, навесні 2022 року не вагаючись пішли захищати рідні землі у складі ЗСУ. 24 серпня в Мар'янці загинув Юрій.

Воїн був чоловіком Анастасії та добрим товаришем її брата Вадима. Утрата близької людини стала надзвичайно болісним ударом.

Анастасія плаче над труною свого чоловіка Юрія / Фото AP

Після цього Олексій зрозумів, що не можна відкладати життя на потім. Він наважився освідчитись Анні й зізнався, що давно кохав її.

Проте, на жаль, пара не встигла одружитися. 15 січня Олексій помер на руках у Вадима під Бахмутом під час російської атаки.

Анна горює над могилою коханого / Фото AP

Ця війна – не лише про солдатів. Йдеться про всіх, хто з ними пов'язаний, і про їхній біль,

– зазначила Анна.

Як Анна, Анастасія та Вадим переживають втрату близьких

Анна та Анастасія розуміють одна одну, як ніхто інших. Дівчата разом проживали невимовний біль на похоронах своїх коханих.

Кажуть, Земля крутиться. Моя Земля зупинилася,

– зазначає Анна.

Анна зберегла сорочку нареченого / Фото AP

Анастасія також зізнається, що її біль нікуди не зник. Час не загоїв рани, втрата коханого назавжди змінила дівчину.

Анастасія Охріменко тримає обручку, подаровану їй покійним чоловіком / Фото AP

Вадим після втрати побратимів повернувся на фронт. Хлопець продовжив захищати рідну землю, пообіцявши, що постарається вижити.

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