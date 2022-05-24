Бондарєв більше не з нами, – Кремль відцурався представника від ООН, який пішов проти Путіна

Радник Росії при ООН у Женеві Борис Бондарєв подав у відставку в знак протесту проти війни Росії в Україні та розкритикував пропутінську політику.

У Росії вже відцурались від радника Росії при ООН сказавши, що він тепер "більше не з Росією". Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

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За його словами, Бондарєв, який подав у відставку на знак протесту проти російського вторгнення в Україну, "виступив проти консолідованої думки російського суспільства".

Тут, напевно, можна тільки сказати, що пана Бондарєва вже немає з нами, скоріше, він проти нас,

– сказав прессекретар президента Росії.

Пєсков пояснив, що представник від ООН засуджує дії російського керівництва у той час, коли дії Кремля підтримує майже весь народ країни-агресорки.

Дипломат засудив дії Росії

Нагадаємо, що Борис Бондарєв пропрацював дипломатом близько 20 років. Після вторгнення Росії в Україну представник від ООН виступив проти війни та подав у відставку.

Бондарєв у своїй заяві про звільнення написав, що йому ще ніколи не було так соромно за свою країну.

Також російський дипломат заявив, що чудовим прикладом того, як деградувала політична система Росії, є міністр російського МЗС Сергій Лавров, а ще засудив погрози Росії застосувати ядерну зброю.

За словами Бондарєва, ініціатори цієї війни хочуть тільки одного – залишитися при владі назавжди, жити в помпезних палацах, плавати на розкішних яхтах, насолоджуючись необмеженою владою та цілковитою безкарністю, а заради цього режим Путіна готовий принести у жертву багато життів.

Додамо, що Бондарєв – це перший російський дипломат, який висловив протест проти політики вищого керівництва Росії.

Після його заяви на звільнення в Організації Об’єднаних Націй закликали і всіх інших російських дипломатів в ООН, а також у всьому світі наслідувати моральний приклад Бондарєва і піти у відставку.

Скандальні заяви Сергія Лаврова: головне

1 травня Лавров в інтерв'ю заявив, що нібито "Гітлер мав єврейську кров", а "найзапекліші антисеміти, як правило, – євреї". Зокрема очільник МЗС Росії сказав, що нібито війна в Україні "потрібна", бо тут владу тримають "нацисти" і згадав, що у Володимир Зеленський має єврейське коріння.

На такі слова Лаврова з критикою відреагували українське політичне керівництво, а також Ізраїль та Німеччина.

Наприкінці квітня російський міністр цинічно заявляв про те, що світ потрібно "звільняти" від Заходу. За його словами, війна в Україні "сприяє процесу звільнення світу від неоколоніального гніту Заходу, замішаного на расизмі та комплексі винятковості". На такий абсурд відреагували в Офісі Президента.

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