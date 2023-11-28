Не лише через блекаути: в Обленерго назвали кілька причин відключення світла

Російські масовані атаки по Україні та негода вносять корективи в роботу енергосистеми нашої країни. Проте це не єдині причини, через які українці можуть залишитися без світла.

Нині через сильний вітер й снігові замети у 12 областях знеструмлено понад 800 населених пунктів. Напередодні хуртовини росіяни також здійснили черговий обстріл, щоб занурити Україну в темряву. Крім цього, відключення світла можливе й з інших вагомих причин.

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За яких порушень можуть відключити світло

Відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг під час воєнного стану побутовим споживачам не вимикають електроенергію через борги.

Але це не означає, що не потрібно платити. Адже саме на цих коштах тримається робота всієї енергосистеми України,

– підкреслив заступник директора з комерційного обліку Юрій Кошла.

Проте є ряд інших порушень, за які можуть відключити світло. Після попереднього попередження споживачу можуть відключити електроенергію:

у разу заборгованості за споживання електроенергії у гаражах або гаражних кооперативах. З 2023 року такі об’єкти розраховуються за промисловим тарифом;

якщо є борг за необліковану електроенергію, тобто коли зафіксовано факт крадіжки;

коли здійснюється підприємницька діяльність побутовим споживачем і після акту та попередження споживач не переуклав договір як юридичний;

недопуск працівників Обленерго до приладів обліку для контрольного зйому показника чи заміни лічильника.

Зауважимо, що працівники Обленерго проводять контрольні огляди електролічильників один раз на три місяці, а в споживачів, в яких встановлена Автоматизована система комерційного обліку електричної енергії (АСКОЕ) – раз на пів року з фотофіксацією приладів обліку.

Споживачі зобов'язані допускати працівників Обленерго для перевірки лічильників. Якщо енергетиків системно не допускають до приладів обліку, то можливе відключення електропостачання. Під час перевірки усі працівники Обленерго обов’язково повинні мати при собі службові посвідчення і пред’явити їх споживачеві на першу вимогу.

Кому не вимикатимуть світло

Під час воєнного стану побутовим споживачам не відключатимуть електроенергію за борги, але влада закликає сплачувати вчасно за комунальні послуги.

У мирні часи карати вимкнення світла не можуть: