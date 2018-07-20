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Борги "Київенерго": чи отримають жителі Києва гарячу воду та тепло взимку

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Суд зобов'язав компанію Ріната Ахметова "Київенерго" сплатити "Нафтогазу" лише 4% боргу за газ. Як відомо, саме через їхню наявність державний монополіст відмовився постачати блакитне паливо вже новій муніципальній компанії, яку створили на заміну чинній. Відтак кияни змушені підігрівати воду самі, а саме чайниками або бойлерами.

Кияни навіть не підозрюють, що можуть залишитись не лише без води, а й без тепла через борги компанії Ахметова "Київенерго" перед "Нафтогазом". Компанія опікувалась енергетичним комплексом столиці упродовж останніх 16 років. Нині ж столична влада вирішила повернути під контроль міста теплові мережі.

Читайте також: Борги "Київенерго" Ахметова залишили 7 тисяч будинків без води

Гарячу воду киянам постачатиме муніципальне підприємство "Київтеплоенерго", якому окрім котелень, ТЕЦ та дірявих труб хочуть передати у спадок і борги.

Тож нового власника труб "Київтеплоенерго" у "Нафтогазі" просто відключили від газу. Через борги укладати з ним новий договір на постачання енергоносіїв відмовляються. На підприємстві заявляють, що покривати чужу заборгованість не збираються. Страждають, як завжди, звичайні громадяни, адже без гарячої води нині 7 тисяч будинків столиці. 


Борги перед "Нафтогазом"

Справа дійшла до суду і наразі рішення на користь комунального підприємства. Компанію Ріната Ахметова зобов'язали сплатити "Нафтогазу" 170 мільйонів гривень.


Рінат Ахметов

Однак це рішення гарячу воду киянам не поверне. Адже Ахметову присудили виплачували лише 4% боргу, яке "Нафтогаз" нарахував для його наступників. А монополіст обіцяє дати паливо лише після сплати усієї суми – майже 5 мільярдів гривень.

А тим часом, для тисячі киян розпочався другий місяць без гарячої води. Поки компанії вирішують боргові питання, громадяни можуть залишитися ще й без тепла взимку.

Автор: Марина Молька
Теги: Новини України Нафтогаз Київенерго Рінат Ахметов Гроші комунальні послуги Новини Києва
Джерело: 24 канал
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