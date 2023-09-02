Знав кілька іноземних мов і був неймовірним винахідником: на фронті загинув Борис Чубін

Під час виконання бойового завдання під Авдіївкою загинув Борис Чубін. Він з підліткового віку працював над розробками для допомоги українським військовим.

Про трагічну втрату повідомила мати Героя Тетяна Чубіна. Захисникові назавжди лишилося 24 роки.

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Мав блискучу освіту й відмовився від навчання за кордоном

Мама загиблого захисника повідомила, що Богдан був бійцем 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Він боронив країну від початку повномасштабного вторгнення.

Мій син… Моя надія… Моя гордість. На щиті. Загинув 30 серпня 2023 року, виконуючи бойове завдання у складі 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка,

– повідомила пані Тетяна.



Загинув Борис Чубін / Фото Тетяна Чубіна

Знайома Тетяни Чубіної Зоя Казанжі відреагувала на загибель Героя. Вона поділилася, що жінка ростила сина самостійно й дала йому блискучу освіту.

"Це був (Господи, був!) золотий хлопчик! Блискуча освіта, кілька іноземних мов. Не захотів свого часу поїхати за кордон на навчання", – повідомила Казанжі.

З відкритих джерел відомо, що Борис був винахідником з Одеси. Ще підлітком він почав розроблювати прилади для людей з вадами зору. До прикладу, він створив прилад iHelp, який допомагав незрячим безперешкодно переміщатися по місту. Також Борис розробив додаток для смартфонів Garden club. Він допомагав садівникам орієнтуватися, як і коли необхідно висаджувати різні рослини.

Богдан також створив спеціальну соціальну мережу для незрячих і людей з вадами зору. За цю розробку Герой став переможцем у всеукраїнському конкурсі "Інноваційний прорив-2013".

Також український захисник вільно володів англійською, німецькою та китайською мовами. У 2014 році він отримав грант на навчання у Німеччині, але відмовився, оскільки вирішив допомагати розробками українській армії. Крім того, Борис відразу вступив на другий курс одночасно у два ВНЗ.

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